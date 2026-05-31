Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért – ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.

Az unitárius lelkész a Duna Napokon mondott ünnepi beszédében rámutatott: a Duna-ház és a Duna Napok épp annak a narratívának a megtestesítői és igazolói, annak az értéknek a tapasztalható valósága, hogy

amit Isten egybekötött, amit nyelv és vallás, amit zene és irodalom összekötött, azt ember és hatalmak határrajzolással sem szakíthatnak szét.

„Ami szép és igaz, ami üdvös és egyetemes, azt ne zárják le. (…) Ezt tisztelettel kérem, és hiszem, hogy kérésem halló fülekre fog találni” – mondta a lelkész, arra utalva, hogy vannak, akik szerint az idei a Duna Napok utolsó rendezvénye. Hirdetés Csécs Márton Lőrinc a dél-erdélyi szórványmagyarság nehéz sorsára is felhívta a figyelmet. Rámutatott, hogy

1920 óta 750 ezer romániai magyar vándorolt át és telepedett meg Magyarországon.

És ez csak az anyaország irányába történő mozgás, alig több mint egymillió magyar maradt szülőföldjén – hívta fel a figyelmet az MTI beszámolója szerint. „Száz esztendő alatt Torockó lakossága negyedére csökkent" – ismertette a jelenlegi demográfiai adatokat. „Akik magyar szónak adnak itt hangot, akik magyar módra húzzák a vonót, ropják a táncot, akik magyar motívumokat festenek, akik magyar nyelven imádkoznak, akik együtt szurkolnak a magyar válogatottnak – legyen az bármilyen sportág –,

akik nagy áldozatok árán is sokszor megaláztatást elviselve, de mégis hűségesek maradtak nyelvükhöz és kultúrájukhoz, azokat az embereket és közösségeket, kérem, hogy senki se hagyja magára”

– fogalmazott a lelkész. Kiemelte, hogy a Duna-ház és a Duna Napok nem másért, hanem értük vannak. A Duna-ház ma már a megye leghatékonyabb magyar kulturális központja, amiért hálás neki a torockói közösség, az Aranyosmente, Nagyenyed és környékének magyarsága.

A Duna Nap nem csak a régiót, hanem a szélesebb magyar erdélyi közösséget is megszólította és kiszolgálta, és ma is ezt teszi

– hangsúlyozta.

Köszönetet mondott Dobos Menyhértnek, hogy munkatársaival elültette a Duna-ház és Duna Napok magvait, és Altorjai Anitának, hogy öntözte azt a maga munkatársaival, mivel mindketten tudták, hogy közös a cél.

Akkor tudunk megmaradni, ha van hitünk az élő Istenben, képesek vagyunk egymásban meglátni a testvért, feladatainkban és kihívásainkban pedig megtaláljuk a feloldást adó közös nevezőt”

– fogalmazott Csécs Márton Lőrinc. „Nem volt egyszerű, de megtanultuk, hogy amit sikerült közös erőfeszítéssel elérni, ahhoz nekünk kell legyen bölcsességünk közösen meg is tartani.

Elszigetelődve mindig bajban voltunk. Összefogva, összetartozva pedig mindig egy lépéssel előrébb”