Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

Fotó: Kiss Gábor/MTI
A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért – ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.
2026. május 31., 10:30
2026. május 31., 11:14
Az unitárius lelkész a Duna Napokon mondott ünnepi beszédében rámutatott: a Duna-ház és a Duna Napok épp annak a narratívának a megtestesítői és igazolói, annak az értéknek a tapasztalható valósága, hogy
„Ami szép és igaz, ami üdvös és egyetemes, azt ne zárják le. (…) Ezt tisztelettel kérem, és hiszem, hogy kérésem halló fülekre fog találni” – mondta a lelkész, arra utalva, hogy vannak, akik szerint az idei a Duna Napok utolsó rendezvénye.
Csécs Márton Lőrinc a dél-erdélyi szórványmagyarság nehéz sorsára is felhívta a figyelmet. Rámutatott, hogy
És ez csak az anyaország irányába történő mozgás, alig több mint egymillió magyar maradt szülőföldjén – hívta fel a figyelmet az MTI beszámolója szerint.
„Száz esztendő alatt Torockó lakossága negyedére csökkent" – ismertette a jelenlegi demográfiai adatokat.
„Akik magyar szónak adnak itt hangot, akik magyar módra húzzák a vonót, ropják a táncot, akik magyar motívumokat festenek, akik magyar nyelven imádkoznak, akik együtt szurkolnak a magyar válogatottnak – legyen az bármilyen sportág –,
– fogalmazott a lelkész. Kiemelte, hogy a Duna-ház és a Duna Napok nem másért, hanem értük vannak.
A Duna-ház ma már a megye leghatékonyabb magyar kulturális központja, amiért hálás neki a torockói közösség, az Aranyosmente, Nagyenyed és környékének magyarsága.
– hangsúlyozta.
Köszönetet mondott Dobos Menyhértnek, hogy munkatársaival elültette a Duna-ház és Duna Napok magvait, és Altorjai Anitának, hogy öntözte azt a maga munkatársaival, mivel mindketten tudták, hogy közös a cél.
– fogalmazott Csécs Márton Lőrinc.
„Nem volt egyszerű, de megtanultuk, hogy amit sikerült közös erőfeszítéssel elérni, ahhoz nekünk kell legyen bölcsességünk közösen meg is tartani.
– mondta, hangsúlyozva, hogy „több szál köt össze, mint ahány él elválaszt”.
