Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.
„A magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára” – áll a miniszter bejegyzésében.
Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál.
„Ezért is kell felszólalnunk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal” – jelentette ki Tarr Zoltán.
– fogalmazott a miniszter.
Szabadkán, az Ivan Saric Műszaki Középiskola végzőseinek pénteki ballagásán a beszámolók szerint két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek.
