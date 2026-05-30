Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem

Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.

Kilencen voltak érintettek a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett balesetben, a helyszínre riasztott mentőegységek egy kiskorú és egy felnőtt életéért küzdöttek. A megyei katasztrófavédelem utólagos közlése szerint a nő noha többszörös sérüléseket szenvedett, reagált az újraélesztési beavatkozásokra, és a mobil intenzív terápiás egység a Brassó megyei kórház sürgősségi osztályára vitte.

A kiskorú életét viszont nem sikerült megmenteni, nem reagált az újraélesztésre, így a helyszínen megállapították a halál beálltát – tájékoztattak a katasztrófavédelemtől.

Egy férfi még különböző sérüléseket szenvedett, kórházba vitték, akárcsak azt a három gyermeket, akik szintén megsérültek, így a tűzoltóság összesítése szerint két felnőttet és három gyermeket vittek kórházba.