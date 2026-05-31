Don-kanyar és Sztálingrád: békévé oldódhat a közös emlékezés

A magyar 2. hadsereg maradványait 1943. április 24-e és május 30-a között szállították haza a keleti hadszíntérről, a német-szovjet háború poklából

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

Kocsis Károly 2026. május 31., 21:062026. május 31., 21:06

– Hány ember maradhatott addigra az eredetileg több mint 200 ezer fős magyar 2. hadseregből? – A magyar 2. hadsereg közel egy éves tevékenysége alatt a legnagyobb veszteségeket az 1943. januári szovjet áttörés és visszavonulás idején szenvedte el a keleti hadműveleti területen.

Közel 100 ezer főt tett ki az elesettek és a sebesültek száma, fele-fele arányban.

A hősi halottak nagy arányát a hadszíntér viszonyaihoz képest az is növelte, hogy a Don folyó vonaláról való visszavonulás során nem volt lehetőségük hátraszállítani a sebesülteket, és rengetegen megfagytak a hidegben. Arányaiban a legnagyobb veszteséget a fegyvertelen zsidó munkaszolgálatosok szenvedték el. Védekezni sem tudtak a visszavonulás során, így több mint 20 ezer fő került veszteséglistára közülük.

A szovjet Vörös Hadsereg 28 ezer főt ejtett foglyul. Az anyagi veszteséget 70 százalékban állapították meg, de a nehézfegyverzet például teljesen odaveszett.

– Mekkora volt az ellenség vesztesége? – A magyar 2. hadsereggel szembenálló szovjet Voronyezsi Front (hadseregcsoport) és a Brjanszki Front több mint 440 ezer fős összlétszámából elesett, megsebesült, megbetegedett több mint 133 ezer fő. A közhiedelemmel ellentétben a nagy hideg a szovjet csapatokat is korlátozta mozgásukban. Részben az időjárási viszonyoknak és részben egyes magyar alakulatok szívós ellenállásának köszönhető, hogy a magyar 2. hadsereg zömét nem sikerült a szovjeteknek bekeríteniük és katlancsatára kényszeríteniük.

Dr. Nagy József gyergyóremetei kutató-történész Fotó: Veres Nándor

– Hogyan jutottak haza a megmenekült magyar katonák? – A magyar csapatmaradványok 16, egyenként 2000 fős vonatszerelvénnyel érkeztek haza Magyarországra, átlag 2-4 napos út során. A személyi állományt ezt követően háromhetes egészségügyi vesztegzár alá helyezték, majd leszerelték őket.

A hazaérkezés szinte titokban történt, gyakran éjszaka érkeztek meg egy-egy városba a vonatszerelvények, hogy a közvélemény minél kevésbé szerezzen róla tudomást.

A kormány hírzárlatot rendelt el a háborús propaganda szolgálatába állított sajtóban. A helyi lakosság csak lokalizáltan, a hazatérő tisztek, tiszthelyettesek és honvédek személyes beszámolóiból értesülhetett a veszteségek méreteiről a májusi napsütésben. Nyilvános felelősségvállalás sem a politikai, sem a katonai vezetés részéről nem történt, ami a közvéleményben egyre inkább megkérdőjelezte a rendszer legitimitását és a hitleri Németország melletti kiállás értelmét. 1943 második felében Kállay Miklós miniszterelnök kormánya óvatos diplomáciai tapogatózásba kezdett a szövetségesek irányába. – Tudjuk, hogy székelyföldi alakulatot nem vezényeltek ki a keleti frontra, csak egy alosztályt. Mégis a minden évben január közepén szokásos megemlékezéseken gyakran esik szó sok ezernyi „székely áldozatról”. Ön károsnak ítéli az ilyesfajta túlzásokat? – A történész kevésbé tudja befolyásolni a jelen társadalmának emlékezetpolitikai viszonyait, hiszen nincsenek meg ehhez az eszközei.

A Kárpát-medencében élő magyarság kollektív emlékezete összetart. Részesülünk a kulturális önazonosság viszonyain és a közös emlékezési rítusainkon keresztül a múlt számunkra kiemelendő emlékeiből.

Ebből a szempontból Magyarországnak van egy emlékezetpolitikai kisugárzása is a határon túli magyarság felé, mi pedig ehhez igazodunk. Viszont fontos az, hogy ismerjük meg jobban a székelység regionális történetét,

legyen működő székely vagy erdélyi magyar kollektív emlékezetünk, objektív történeti ismeretek nyomán, amely a saját érdekeit jeleníti meg egy egyetemes magyar nemzeti emlékezeti kultúrában.

Továbbá párbeszédet kellene folytatnia a román nemzeti emlékezet éltetőivel is. Ehhez a híd az objektív történettudomány lehet, amely kikapcsolja a szubjektív nézőpontok hamisságait (már ha odaengedi a politika az asztalhoz). Természetesen szolidaritást lehet vállalni minden magyar történelmi eseménnyel, hiszen az erdélyi magyarság vagy a székelység is része a magyar történelemnek. Viszont például jelen esetben tudni kell, hogy székely alakulatok nem vettek részt 1942–1943-ban a keleti hadszíntér hadműveleteiben a Magyar Királyi Honvédség soraiban.

A 1. tábori páncéloshadosztály búcsúja Kijevben, 1943. március végén Fotó: Hunyadi Attila gyűjteményéből

– Mi volt ennek az oka? – 1940 és 1944 között Észak- és Dél-Erdély határain állandó feszültség volt Magyarország és Románia között, így a magyar hadvezetés nem szerette volna kivonni Észak-Erdélyből a szükség esetén a határvédelemben felhasználható honvéd erőit, főként a Székely Határvédelmi Erőket. Ennek ellenére kis létszámban vettek részt székelyföldi születésű törzstisztek, tisztek, tiszthelyettesek és honvédek a Don-folyó menti harcokban, a magyar 2. hadsereg soraiban, akik az anyaországban éltek 1940 előtt, vagy akiket bármely más okból a magyar 2. hadsereg szervezetébe beosztott alakulatba soroztak be (pl. az illető átköltözött munka okán az anyaország területére, hivatásos tisztként szolgált anyaországi alakulatban stb.).

Akik nagyobb létszámban vettek részt Észak-Erdélyből a hadműveletekben, azok többnyire erdélyi román nemzetiségű honvédek voltak, akiket a honvédelmi rendeleteknek köszönhetően már 1940 ősze után anyaországi alakulatokba soroztak be (Észak-Erdélybe pedig felvidéki szlovák nemzetiségűeket hívtak be).

A hadműveleti területre kiszállított egyetlen székelyföldi (századerejű) alosztály, a marosvásárhelyi 27/2. könnyű ágyús üteg állománya is nagyrészt román nemzetiségű tüzérekből állt. A nagybányai X. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj több százada is kikerült a Don mentére, akik közül sok zsidó munkaszolgálatos nem tért haza (nehéz fizikai munka, végelgyengülés, fagyhalál, a keretlegénység atrocitásai, aknafelszedés- és telepítés).

A felvételek 2. magyar hadsereg egységeinek visszavonulása közben készültek Fotó: Fortepan / Ladinek Viktor

– A keleti fronton viszont két román hadsereget is bevetettek, amelyek arányaiban még a 2. magyar hadsereghez képest is nagyobb emberveszteséget szenvedtek el. – 1942 őszén a román 3. és a 4. hadsereg a sztálingrádi csatában vett részt, szintén a német Wehrmacht hadseregeit kiegészítve. A Petre I. Dumitrescu tábornok vezette román 3. hadsereg Sztálingrád városától északra harcolt 170 km-es arcvonalon, a várost a német 6. hadsereg próbálta bevenni. A várostól délre pedig a román 4. hadsereg arcvonala következett 350 km arcvonalszakaszon, alig több mint 70 ezer emberrel.

A két hadsereg együttesen 250 ezer főt számlált, soraikban számos dél-erdélyi magyarral.

A szovjet ellentámadás, amely a német 6. hadsereget zárta katlanba Sztálingrádban, a két román hadsereg arcvonalának áttörésével valósult meg 1942. november 19-én. A visszavonuló román csapatok egy részét újjászervezték, és német csapatokkal vegyesen vetették be az Erich von Manstein tábornagy által vezetett hadseregcsoport részeként. Így

1943 elejére a két román hadsereg vesztesége közel 160 ezer főre rúgott, ezért a román történelemben is kiemelkedő eseménynek számít a sztálingrádi csata.

Ion Antonescu diktatúrájának németbarát lépései vezettek oda, hogy a román hadsereget 1941. június 22-e és 1944 ősze között a rezsim elvéreztette a keleti hadszíntéren. Az emberi és anyagi veszteség jóval nagyobb volt, mint Magyarország esetében.

– Sztálingrád mégsem él olyan élénken a román kollektív emlékezetben, mint a „Don-kanyar” a magyarság esetében. Ennek mi az oka? – Leginkább az, hogy 1989 előtt a romániai kommunista diktatúra számára nem vált legitimációs eszközzé, ellentétben Magyarországgal, ahol a magyar 2. hadsereg „pusztulása” a Horthy-korszak „bűneit” volt hivatott alátámasztani.

Romániában a kommunista diktatúra inkább az 1944. augusztus 23-i átállás történetére és az ezt követő „antifasiszta” harcokra emlékezett, nem fért meg egymás mellett Sztálingrád és a szövetségesek oldalára való átállás története. Igyekeztek tabuként kezelni azt, hogy 1944. augusztus 23 előtt Románia részt vett Hitler háborújában.

– Ezért is tudta megúszni viszonylag olcsón az utólagos felelősségre vonást a román 3. hadsereg parancsnoka is? – A keleti hadszíntér sikeres román tábornoka, Petre I. Dumitrescu 1950-ben halt meg Bukarestben, otthonában, miután népbírósági perében felmentették.

Jány Gusztáv vezérezredest, a magyar 2. hadsereg parancsnokát pedig budapesti népbírósági perében elítélték, majd kivégezték, a magyar politikai elit helyett így ő lett a bűnbak

(Horthy Miklós volt kormányzót kis vacillálás után csupán tanúként hallgatták ki a nürnbergi perben). Romániában a rezsim bűneiért Ion Antonescu és kormánya felelt a háború után, akit 1946-ban Jilaván kivégeztek.

– Cicero is azt mondta, a történelem az élet tanítómestere. Mi gondol, elkerülhető lett volna a doni és a sztálingrádi súlyos véráldozat-hozatal? – Amennyiben Románia és Magyarország a második világháború idején ki tudott volna egymással egyezni, és nem váltak volna Hitler „játékszereivé”, együtt sikeresebben ellenállhattak volna a náci diktátor nyomásának, és akkor talán kevesebb magyar és román katona „hősies helytállására” lett volna szükség a keleti hadszíntéren a számukra nem sok haszonnal járó német-szovjet háborúban. A második világháború kora sajnos nem a megegyezést kereső Bánffy Miklósok, Kós Károlyok korszaka volt. A román és a magyar kollektív emlékezetet a dél-erdélyi magyarok sztálingrádi története és az észak-erdélyi románok doni története hozhatná leginkább közel egymáshoz. Hiszen ők kétszeres áldozatok voltak:

nemcsak részt vettek a háborúban, hanem kisebbségi sorsukat is viselték, annak minden diszkriminatív velejárójával együtt.

Más esetben pedig az otthontól távol, az egymásrautaltságban barátságok is születtek románok és magyarok között, amelyek szintén emlékezetre méltóak. Például

Kemendy Géza tartalékos hadnagy, civilben sármelléki kántortanító a román nemzetiségű honvédekből álló 17/II. gyalogzászlóalj csapatvonatának (80 lovas fogat vagy országos jármű) élén vett részt a Don menti harcokban.

Tiszti legénye végig ragaszkodással szolgálta, barátságba kerültek, azonban hősi halált halt az 1943. januári visszavonulás során. Kemendy hadnagy egy életen át őrizte tiszti legényével készült fényképeit, akinek Bonchidán élő családjával is levelezett.

A sztálingrádi csata során foglyul ejtett román hadifoglyok sora Fotó: IMPERIAL WAR MUSEUM FILM COLLECTION