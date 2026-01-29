Rovatok
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. január 29., 22:342026. január 29., 22:34

A 20 óra előtt bekövetkezett közúti tragédiában egy 50 éves bikafalvi autóvezető Felsőboldogfalva felől Székelyudvarhely felé tartva

elütötte a menetirányában haladó 60 éves biciklist, akit a helyszínre érkező mentősök hosszasan, de sikertelenül próbáltak újraéleszteni.

A kerékpárost elütő autóvezető alkoholtesztje negatív volt.

A rendőrség folytatja a nyomozást az eset körülményeinek pontos feltárása érdekében.

A helyszínen a forgalmat a helyszínelés ideje alatt lezárták és csak kerülőútvonalon haladhattak az autósok.

Udvarhelyszék Tragédia
