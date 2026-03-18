Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről

Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.

A parlamenti ülés délután 4 órakor kezdődik, a délelőtt folyamán még zajlik a vita a költségvetési bizottságokban. A képviselőház és a szenátus csütörtöki együttes ülésén szavaz a tervezetről – ismerteti a menetrendet az Agerpres.

Hirdetés

A kormány múlt csütörtökön hagyta jóvá a 2026-os költségvetés tervezetét. Ilie Bolojan miniszterelnök akkor kijelentette: a büdzsé nehéz gazdasági környezetben készült, és egyszerre kell kezelnie a költségvetési hiány csökkentését, a beruházások magas szintjének fenntartását, a kamatkiadások növekedését és a közigazgatás hatékonyságának javítását.