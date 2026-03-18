A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék

Az elhelyezkedést, foglalkoztatást ösztönző támogatások között van olyan, amit a munkavállalónak, és olyan is, amit az alkalmazónak folyósítanak

Fotó: Haáz Vince

Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.

Széchely István

2026. március 18., 07:482026. március 18., 07:48

Az álláskeresők – különösen a nehezebben elhelyezkedők – esélyeinek a növelése érdekében havi 1000-től 2250 lejig terjedő támogatást biztosít az állam a munkavállalóknak, illetve a munkaadóknak. A juttatások egy része új, amelyek a 2002/76-os számú törvény módosításával kerültek bevezetésre, némelyiknek az alkalmazási normái sem jelentek még meg. Az újdonságokról Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője tájékoztatta a Székelyhont.

A NEET fiatalokat, vagyis azokat a 16–30 éves fiatalokat, akik nem tanulnak, nem dolgoznak és képzésben sem részesülnek,

stabilitási prémiummal ösztönöznék a munkavállalásra.

Erre azok jogosultak, akiknek még nem volt meghatározatlan idejű munkaszerződésük – ők az első ilyen munkavállalásukra kapják meg a támogatást, ami havonta 1000 lejt jelent az első évben, majd havi 1250 lejt az azt követő 12 hónapban. Az összeg adómentes és társadalombiztosítást sem vonnak le belőle. Ez egy új támogatás, de még nem folyósítják, ugyanis még meg kell jelenjenek a törvény alkalmazási normái.

Jótanács: ne a támogatás miatt vegyenek fel új munkaerőt

Támogatást kapnak azok a munkáltatók is, akik sérülékeny munkavállalói kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak. Ez esetben szigorítás történt, ugyanis 45 évről 50-re növelték a korhatárt, amelynek elérésétől már ebbe a kategóriába tartozhat egy munkavállaló. Ezt a támogatást, amely havonta 2250 lejt jelent, a munkáltató kaphatja meg.

A juttatás iránt már korábban is nagy érdeklődés volt Hargita megyében,

tavaly azonban sok alkalmazót el kellett utasítson az ügynökség, ugyanis nem volt pénz a támogatás finanszírozására. Az, hogy idén lesz-e erre dedikált pénzkeret, és ha igen, mekkora összeget hívhatnak le támogatásként a munkaadók, csak az idei országos költségvetés véglegessé válása után derül ki.

Mivel ezt a szubvenciót – még akkor is, amikor van rá pénz – jelentkezési sorrendben ítélik meg az arra jogosult vállalkozásoknak, azt szokták javasolni mindig az alkalmazóknak, hogy

ne a támogatás miatt vegyenek fel új munkaerőt.

Csak akkor alkalmazzanak, ha valóban szükségük van új alkalmazottra és meg is engedheti magának a cég a személyzetbővítést, így, ha még a támogatást is megkapják, az egy pluszsegítség lesz – ismételte meg a jótanácsot Jánó Edit.

A sérülékeny munkavállalói kategóriákba tartoznak egyébként a NEET fiatalok is, továbbá az egyszülős családok munkavállalói, és azok is, akik hosszú ideje nem találnak munkát, tehát a felsorolt csoportokba tartozókat alkalmazó munkáltatók is jogosultak a támogatásra. A tartós állástalanság fogalmát és támogatási kritériumait is módosították, azok a munkanélküliek tartoznak ebbe a kategóriába, akik

  • korukat tekintve 16 és 30 közöttiek és 6 hónapnál hosszabb ideje munkanélküliek (korábban 25 év volt a felső korhatár),

  • vagy 30 év felettiek és 12 hónapnál hosszabb ideje munkanélküliek.

A munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő támogatás kiterjed a családon belüli erőszak áldozataira – a védelmi határozat időtartama alatt és a lejárati időt követő 12 hónapban –, valamint az emberkereskedelem áldozataira is.

A jogtalanul felvett segély fél évig büntetés nélkül visszafizethető

A jogtalanul felvett munkanélküli segélyek esetében is történtek változások. Ilyen helyzetek leggyakrabban akkor fordulnak elő, amikor a segélyben részesülő elfelejti értesíteni az ügynökséget arról, hogy munkát talált, vagy nyugdíjba ment – a helyzetét illető változástól számított három napon belül kell ezt megtenniük. A módosított szabályozás értelmében

nem kell büntetőkamatot fizetniük a jogtalanul felvett összegre, ha 180 napon belül törlesztik azt.

Újdonság ugyanakkor az is, hogy amennyiben egy munkanélküli valamilyen támogatásban részesül a munkavállalás során, ám ez idő alatt felmondással megszűnik a munkaviszonya, csak 24 hónap elteltével igényelhető esetében újabb támogatás, attól a naptól számítva, amikor munkanélküliként bejelentkezett az ügynökségnél. Ez alól azonban kivételt képeznek azok az esetek, amikor a felmondás oka a munkavállaló jogainak súlyos megsértése, amelyet bíróság vagy más illetékes hatóság megállapított.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

