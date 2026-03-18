Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerdai adataiból.

Székelyhon 2026. március 18., 09:572026. március 18., 09:57

A valasztas.hu oldalon olvasható tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely államokból érkezett a kérelem, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kéri az értesítést a névjegyzékbe vételéről.

A már névjegyzékbe vett 492 123 választópolgárból legtöbben romániai (205 961), illetve szerbiai (68 256) értesítési címet adtak meg a regisztrációnál

Németországot 5827-en, az Egyesült Államokat 1747-en, Nagy-Britanniát 1491-en, Kanadát 1325-en, Svájcot 1186-an, Ausztráliát 751-en, Svédországot 714-en, Magyarországot pedig 2884-en jelölték meg értesítési címként. Kettős állampolgárságot tiltó országot 19 693-an adtak meg értesítési címként, 177 392-en pedig e-mailes elérhetőséget jelöltek meg. A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, az iroda ezután

levélben juttatja el a szavazási iratcsomagot – köztük az országgyűlési választás szavazólapját – a választópolgárhoz, aki a voksát levélben adhatja le.

Az NVI arra a címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, de a választó dönthet a szavazási levélcsomag személyes átvétele mellett is.

Aki előzőleg már sikeresen regisztrált, annak nem kell új kérelmet benyújtania, mert a korábbi tíz évig érvényes, és több esetben – például a szavazási irat leadásával – újraindul az érvényességi idő.

A regisztrációra március 18-án 16 óráig van lehetőség.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben csak országos pártlistára szavazhatnak. A 2022-es országgyűlési választás idején 456 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben, 2018-ban 378 ezren voltak.