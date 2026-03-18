Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Fotó: László Ildikó
Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szerdai adataiból.
A valasztas.hu oldalon olvasható tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely államokból érkezett a kérelem, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kéri az értesítést a névjegyzékbe vételéről.
– ismerteti az MTI.
Németországot 5827-en, az Egyesült Államokat 1747-en, Nagy-Britanniát 1491-en, Kanadát 1325-en, Svájcot 1186-an, Ausztráliát 751-en, Svédországot 714-en, Magyarországot pedig 2884-en jelölték meg értesítési címként. Kettős állampolgárságot tiltó országot 19 693-an adtak meg értesítési címként, 177 392-en pedig e-mailes elérhetőséget jelöltek meg.
A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, az iroda ezután
Az NVI arra a címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, de a választó dönthet a szavazási levélcsomag személyes átvétele mellett is.
Aki előzőleg már sikeresen regisztrált, annak nem kell új kérelmet benyújtania, mert a korábbi tíz évig érvényes, és több esetben – például a szavazási irat leadásával – újraindul az érvényességi idő.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben csak országos pártlistára szavazhatnak.
A 2022-es országgyűlési választás idején 456 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben, 2018-ban 378 ezren voltak.
A Nemzeti Választási Iroda tavaly ősszel jogszabályi felhatalmazás alapján küldött tájékoztató levelet a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a levélszavazással kapcsolatos tudnivalókról. Ebben azt javasolta azoknak, akik már regisztráltak, hogy ne felejtsék el bejelenteni, ha a regisztrációjuk óta változtak adataik, például azért, mert elköltöztek.
Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.
Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.
Anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását szerdán, a nyolcadikosok próba-képességvizsgájának harmadik napján
Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.
Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.
Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.
Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.
A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.
A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.
