A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.

Bodor Tünde

2026. március 18., 14:052026. március 18., 14:05

Beharangozták szerdán a Szent György Napok újdonságait a szervezők Sepsiszentgyörgyön, a városháza gyűléstermében. Erdély András szóvivő már előzetesen közölte:

az április 24. és május 3-a között zajló városnapok valamivel visszafogottabb lesz a korábbi kiadásoknál.

„Azért lesz visszafogottabb az idei városünnep, mert idén nagyon sok PNRR-pályázatot kell befejezni, elsődleges az ezekhez szükséges önrész biztosítása, tehát visszafogottan kell költekezni” – magyarázta Sztakics Éva alpolgármester.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Ahhoz, hogy a megszokott programgazdagságot biztosítsák,

sok intézmény és civil szervezet hozzájárult, többen oly módon, hogy megnyert pályázati programjaikat a városnapokra időzítették

– avatott be az elöljáró.

Az április 24-i nyitóhangversenyt idén is megtartják, mert azt mindig nagy várakozás előzi meg, és a Krisztus Király templom mindig zsúfolásig megtelik: idén a Georgius és a Csíki Kamarazenekar, szólisták és több helyi kórus közreműködésével Gershwin Kék rapszódiáját, Rahmanyinov 2. zongorakoncertjét és Mozart koronázási miséjét hallhatják a zenebarátok Werner Gábor karmester vezényletével.

Knop Ildikó programkoordinátor átrajzolta a városnapok térképét: idén egyetlen színpadon osztoznak a helyi és erdélyi fellépők • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Knop Ildikó programkoordinátor átrajzolta a városnapok térképét: idén egyetlen színpadon osztoznak a helyi és erdélyi fellépők

Fotó: Tuchiluș Alex

A magyar színházi előadások közül a Yorick stúdió Bányavirág című nagyszínpadi vendégelőadását és A diktátor születése című kamaraelőadást emelte ki Sztakics Éva, de a helyi társulatok, együttesek, előadók (M Stúdió, Háromszék Táncszínház) is gazdagítják a kulturális hét felhozatalát. Gyerekeknek szól majd a Cimborák Bábszínház, az Udvarhelyi Bábműhely és a temesvári Csíki Gergely Színház több előadása.

Mosonmagyaróvár testvérváros jóvoltából a Moson Big Band koncertjének, az Evilági együttes jubileumi koncertjének, a Classical singers produkcióinak örvendhet a közönség és kétszer tesz jót, ha részt vesz Agárdi Szilvia koncertjén az unitárius templomban: a magyarországi látássérült énekesnőnek nemrégiben leégett a háza, a belépőként adott adományokkal őt lehet segíteni, miközben a zenei élménynek is lehet örülni.

Damian Dia, a Kónya Ádám Művelődési Ház a kézműves vásárral kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatott • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Damian Dia, a Kónya Ádám Művelődési Ház a kézműves vásárral kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatott

Fotó: Tuchiluș Alex

A jegyeladás március 24-e után kezdődik,

a teljes árú jegyek ára 40-60 lej, de természetesen a diákoknak, nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak kedvezményes áron is értékesítik a belépőket.

A helyi előadók nagyobb hangsúlyt kapnak

„Az örömöt nem csak nemzetközi nagy nevekben találhatjuk meg, hanem egymással és az egymásra figyelésben is” – jelentette ki Knop Ildikó, a Szent György Napok programkoordinátora. Korábban is bátorították és pártolták a helyi előadókat, ez most hangsúlyosabban fog megtörténni – tudtuk meg. Emellett a gasztronómiai felhozatalt is erősítik.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Knop Ildikó több lényeges változást is bejelentett:

idén az egyetlen főtéri színpadra koncentrálnak minden produkciót, a korábbi közösségi színpadi előadók (amatőr csoportok, gyerekek) délelőtt és délután léphetnek fel, míg este két-két koncert lesz.

A Borudvar az 56-os parkba költözik (vissza), a gyermekváros szombaton és vasárnap működik az Erzsébet parkban. Újdonság, hogy az utcazene fesztivál keretében idén utcai artisták, mutatványosok is megmutatkoznak.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az ifjúság támaszpontja (The Base) továbbra is a dohánygyárban lesz.

Szerdától várják a közösségi színpadon fellépni óhajtók jelentkezését, de 15 életévüket betöltött diák önkénteseket is keresnek a szervezők (április 4-ig) illetve a Spot Light tehetségkutató szekcióban március 27-ig várják a megméretkezni vágyó ifjú lemezlovasok jelentkezését.

Végül Damian Dia, a Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatója közölte a vásárral kapcsolatos információkat:

ahogy azt megszoktuk, a kézművesek továbbra is a Kós Károly utcában kapnak helyet, az őstermelők viszont a Lábas Ház előtt, a lacikonyhák pedig a volt Bodok szálló helyén.

A helyeket licittel szerezhetik meg a cégek.

A városnapokkal kapcsolatban minden hírről, fejleményről, programokról és fellépőkről a rendezvénysorozat honlapján lehet tájékozódni.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle

Lezárták a csíksomlyói borvízforrás környékét egy szalaggal miután a laborvizsgálatok Coliform baktériumok jelenlétét mutatták ki vízben. Feltehetően a forrás magától kitisztul és napokon belül újra iható lesz a vize.

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
2026. március 18., szerda

Coliform baktériumokat találtak a csíksomlyói borvízben, egyelőre nem ajánlott inni belőle
2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában

Mintegy 7,5 millió lejt csoportosítottak át csibai utcák leaszfaltozására az Anghel Saligny program finanszírozásából a csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai, rendkívüli ülésén.

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában
Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában
2026. március 18., szerda

Átcsoportosították az Angel Saligny-támogatást, amiből majd aszfaltozni lehet Csibában
2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben
Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben
2026. március 18., szerda

Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben
2026. március 18., szerda

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje
Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje
2026. március 18., szerda

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje
2026. március 18., szerda

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről

Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről
Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről
2026. március 18., szerda

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről
2026. március 18., szerda

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében

Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében
Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében
2026. március 18., szerda

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében
2026. március 18., szerda

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok

Anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását szerdán, a nyolcadikosok próba-képességvizsgájának harmadik napján

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok
Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok
2026. március 18., szerda

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok
2026. március 18., szerda

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék

Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék
A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék
2026. március 18., szerda

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék
2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese
Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese
2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese
2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön
Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön
2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön
