A korábbiakhoz képest visszafogottabb Szent György Napokra számíthatunk idén

Fotó: Tuchiluș Alex
Több okból is takarékosságra kényszerülnek a Szent György Napok szervezői, de a vízzel félig telt pohár tele felét nézik: az erdélyi és helyi fellépőkkel az egymásra figyelés, a találkozások öröme jobban megélhető.
Beharangozták szerdán a Szent György Napok újdonságait a szervezők Sepsiszentgyörgyön, a városháza gyűléstermében. Erdély András szóvivő már előzetesen közölte:
„Azért lesz visszafogottabb az idei városünnep, mert idén nagyon sok PNRR-pályázatot kell befejezni, elsődleges az ezekhez szükséges önrész biztosítása, tehát visszafogottan kell költekezni” – magyarázta Sztakics Éva alpolgármester.
Ahhoz, hogy a megszokott programgazdagságot biztosítsák,
– avatott be az elöljáró.
Az április 24-i nyitóhangversenyt idén is megtartják, mert azt mindig nagy várakozás előzi meg, és a Krisztus Király templom mindig zsúfolásig megtelik: idén a Georgius és a Csíki Kamarazenekar, szólisták és több helyi kórus közreműködésével Gershwin Kék rapszódiáját, Rahmanyinov 2. zongorakoncertjét és Mozart koronázási miséjét hallhatják a zenebarátok Werner Gábor karmester vezényletével.
Knop Ildikó programkoordinátor átrajzolta a városnapok térképét: idén egyetlen színpadon osztoznak a helyi és erdélyi fellépők
A magyar színházi előadások közül a Yorick stúdió Bányavirág című nagyszínpadi vendégelőadását és A diktátor születése című kamaraelőadást emelte ki Sztakics Éva, de a helyi társulatok, együttesek, előadók (M Stúdió, Háromszék Táncszínház) is gazdagítják a kulturális hét felhozatalát. Gyerekeknek szól majd a Cimborák Bábszínház, az Udvarhelyi Bábműhely és a temesvári Csíki Gergely Színház több előadása.
Mosonmagyaróvár testvérváros jóvoltából a Moson Big Band koncertjének, az Evilági együttes jubileumi koncertjének, a Classical singers produkcióinak örvendhet a közönség és kétszer tesz jót, ha részt vesz Agárdi Szilvia koncertjén az unitárius templomban: a magyarországi látássérült énekesnőnek nemrégiben leégett a háza, a belépőként adott adományokkal őt lehet segíteni, miközben a zenei élménynek is lehet örülni.
Damian Dia, a Kónya Ádám Művelődési Ház a kézműves vásárral kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatott
A jegyeladás március 24-e után kezdődik,
„Az örömöt nem csak nemzetközi nagy nevekben találhatjuk meg, hanem egymással és az egymásra figyelésben is” – jelentette ki Knop Ildikó, a Szent György Napok programkoordinátora. Korábban is bátorították és pártolták a helyi előadókat, ez most hangsúlyosabban fog megtörténni – tudtuk meg. Emellett a gasztronómiai felhozatalt is erősítik.
Knop Ildikó több lényeges változást is bejelentett:
A Borudvar az 56-os parkba költözik (vissza), a gyermekváros szombaton és vasárnap működik az Erzsébet parkban. Újdonság, hogy az utcazene fesztivál keretében idén utcai artisták, mutatványosok is megmutatkoznak.
Az ifjúság támaszpontja (The Base) továbbra is a dohánygyárban lesz.
Szerdától várják a közösségi színpadon fellépni óhajtók jelentkezését, de 15 életévüket betöltött diák önkénteseket is keresnek a szervezők (április 4-ig) illetve a Spot Light tehetségkutató szekcióban március 27-ig várják a megméretkezni vágyó ifjú lemezlovasok jelentkezését.
Végül Damian Dia, a Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatója közölte a vásárral kapcsolatos információkat:
A helyeket licittel szerezhetik meg a cégek.
A városnapokkal kapcsolatban minden hírről, fejleményről, programokról és fellépőkről a rendezvénysorozat honlapján lehet tájékozódni.
szóljon hozzá!