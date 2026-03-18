Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss hőtérképe szerint ismét fagyos reggelre ébredt Székelyföld nagyrésze: a hőmérők higanyszála szerda hajnalra mínusz tartományba süllyedt Csík-, Gyergyó- és Udvarhelyszéken, valamint Maros megye néhány településén, köztük Marosvásárhelyen is.

A leghidegebb lakott települések között újra kiemelkedett Csíkszereda, ahol az éjszakai minimum ismét országos másodiknak számított,

s ahogy egy nappal korábban, szerdán is csak a magashegyi mérőállomások tudták „megelőzni”.

korábban írtuk Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

A csíkszeredai mínusz 7,2 Celsius-fokos hőmérsékletnél ezúttal is csak az Omu-csúcs környékén mértek alacsonyabb értéket, mínusz 11,8 Celsius-fokot. Székelyudvarhely és Marosásárhely bőven, több mint 6 Celsius-fokos eltéréssel maradtak el Csíkszeredától a szerda reggeli mínuszok tekintetében a maguk 1,1, illetve 0,5 Celsius-fokos hőmérsékletével.

Sepsiszentgyörgyön ennél valamivel hidegebben indult a reggel, ott 5,2 Celsius-fokott mutatott a hőmérők higanyszála a hajnali órákban.