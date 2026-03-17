Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

a leghidegebb lakott települések között ismét kiemelkedett Csíkszereda, ahol az éjszakai minimum az országos élmezőnybe tartozott.

A várost a maga mínusz 8,8 Celsius-fokoso hőmérsékletével ezúttal is csak a magashegyi mérőállomások tudták „megelőzni”: a Omu-csúcs környékén mértek ennél is alacsonyabb értéket, mínusz 10,3 Celsius-fokot.

A térség többi részén – így például Gyergyószéken, Háromszéken, Udvarhelyszéken és Marosszéken – szintén mínusz tartományba süllyedt a hőmérők higanyszála: Gyergyóalfaluban mínusz 6,3-at, Székelyudvarhelyen mínusz 3-at, Sepsiszentgyörgyön mínusz 7,1-et, Marosvásárhelyen pedig mínusz 3,9 Celsius-fokot mértek a hajnali órákban.