Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton

Szombaton is tovább drágult az üzemanyag, egyre kevesebb azon töltőállomások száma, ahol még lehet benzint tankolni 9 lej alatt.

A pénteken bevezetett emelés óta újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyag-árak, annak ellenére, hogy korábban csökkentették a jövedelmi adót és korlátozták a kereskedelmi felárat.

A mostani drágítás az olaj világpiaci helyzete miatt következett be, mivel a nemzetközi piacon egy hordó Brent-olaj jelenleg 108 dollárba kerül.

Hirdetés

A dízel-üzemanyag megközelíti a literenkénti 10 lejt, amit már a múlt hónapban elért, azonban az árak visszajöttek a 10 lejes lélektani határ alá a kormányintézkedések következtében.

A szakértők szerint a következő napokban újabb áremelési hullám érkezhet, egyesek már azt prognosztizálják, hogy az olaj hordónkénti ára akár a 150 dollárt is elérheti, ami alapjául szolgálhat az újabb drágulásoknak – írja a Digi24 hírportál.