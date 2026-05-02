Közel 5500 cég szűnt meg az év első három hónapjában

A Cégnyilvántartási Hivatal adatai szerint 2026 első három hónapjában 5424 vállalat függesztette fel a tevékenységét Romániában, 7,88 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

2026. május 02., 09:24

2026. május 02., 10:132026. május 02., 10:13

A tevékenységüket felfüggesztő cégek száma Bukarest (666, 16,84 százalékos növekedés) mellett Kolozs (315, plusz 1,61 százalék), Bihar (283, plusz 15,51 százalék), Iași (280, plusz 23,89 százalék), Temes (217, plusz 24,71 százalék) és Neamț (216, plusz 31,31 százalék) megyében volt a legnagyobb, illetve Giurgiu (20, mínusz 59,18 százalék), Ialomița (28, mínusz 9,68 százalék) és Brăila (35, mínusz 25,33 százalék) megyében a legkisebb.

Tevékenység szerinti bontásban a nagy- és kiskereskedelem, valamint gépjárműjavítás (667), más szolgáltatói tevékenységek (442), illetve a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén (334) jegyezték a legtöbb cégfelfüggesztést – ismerteti az Agerpres.

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Székelyhon

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Székelyhon

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Krónika

Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Székely Sport

Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 02., szombat

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia

350,7 millió eurót sikeresen felszabadított az uniós helyreállítási források harmadik részletének befagyasztott részéből, ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt.

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
2026. május 02., szombat

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
2026. május 01., péntek

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”

Tragikus hirtelenséggel meghalt Takács Csaba – közölte Facebook-oldalán Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
2026. május 01., péntek

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
2026. május 01., péntek

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét

Egy beteg halálát vizsgálja az ügyészség, aki áprilisban került a brassói kórház sürgősségi osztályára, ahol kezelést írtak fel neki, majd hazaengedték. Röviddel ezután otthon meghalt.

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
2026. május 01., péntek

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
2026. május 01., péntek

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval

Kaotikusan közlekedett az A2-es autópályán, Konstanca felé egy autóvezető május 1-jén, és a rendőrök jelzésére sem volt hajlandó megállni. Üldözőbe vették, helikopterrel is követték, végül pedig feltartóztatták.

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
2026. május 01., péntek

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
2026. május 01., péntek

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye
Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye
2026. május 01., péntek

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye
2026. május 01., péntek

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul.

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval
Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval
2026. május 01., péntek

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval
2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait
2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára
Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára
2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön
