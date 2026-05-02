Közel 5500 cég szűnt meg az év első három hónapjában

A Cégnyilvántartási Hivatal adatai szerint 2026 első három hónapjában 5424 vállalat függesztette fel a tevékenységét Romániában, 7,88 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A tevékenységüket felfüggesztő cégek száma Bukarest (666, 16,84 százalékos növekedés) mellett Kolozs (315, plusz 1,61 százalék), Bihar (283, plusz 15,51 százalék), Iași (280, plusz 23,89 százalék), Temes (217, plusz 24,71 százalék) és Neamț (216, plusz 31,31 százalék) megyében volt a legnagyobb, illetve Giurgiu (20, mínusz 59,18 százalék), Ialomița (28, mínusz 9,68 százalék) és Brăila (35, mínusz 25,33 százalék) megyében a legkisebb.

Tevékenység szerinti bontásban a nagy- és kiskereskedelem, valamint gépjárműjavítás (667), más szolgáltatói tevékenységek (442), illetve a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén (334) jegyezték a legtöbb cégfelfüggesztést – ismerteti az Agerpres.