Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
2026. március 18., 11:41
2026. március 18., 12:21
A román vízügyi igazgatóság (ANAR) közlése szerint egy személyt kihúztak a vízből akit megpróbáltak újraéleszteni, de ez nem járt sikerrel, a mentőorvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát – tájékoztatott a Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, többek között a SMURD helikopterét is, valamint búvárcsapatokat – ismerteti az Agerpres.
A vontatóhajó a KMG Rompetrol által üzemeltetett Midia Marine Terminal tulajdonában áll, és a vállalat közlése szerint a hajó egy, a Midiai kikötő hatókörében található tengeri terminálnál tartózkodó olajszállító tartályhajó kirakodását segítő manővereket végzett.
A Midia Marine Terminal közlése szerint reggel 8 óra 40 perc körül süllyedt el a vontatóhajó, valószínűleg öt személlyel a fedélzetén.
További búvárokat küldtek ki a Midia kikötőben szerda reggel elsüllyedt vontatóhajó fedélzetéről vízbe került négy személy keresésére – közölte később a Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az ISU szerint ezzel 14 főre emelkedett a tengerben eltűnt személyeket kereső búvárcsapat létszáma. A keresést a Romániai Tengeri Életmentő Ügynökség (ARSVOM) négy búvára kezdte el két vízijárművel, és hozzájuk csatlakozik egy tíz fős búvárcsapat, akik közül hatan az ARSVOM, négyen az ISU munkatársai - számolt be a katasztrófavédelem.
