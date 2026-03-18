Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Székelyhon

2026. március 18., 11:41

2026. március 18., 12:21

A román vízügyi igazgatóság (ANAR) közlése szerint egy személyt kihúztak a vízből akit megpróbáltak újraéleszteni, de ez nem járt sikerrel, a mentőorvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát – tájékoztatott a Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

További négy személyt azonban nem találtak még meg, a gyanú szerint ők is életüket vesztették.

A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, többek között a SMURD helikopterét is, valamint búvárcsapatokat – ismerteti az Agerpres.

A vontatóhajó a KMG Rompetrol által üzemeltetett Midia Marine Terminal tulajdonában áll, és a vállalat közlése szerint a hajó egy, a Midiai kikötő hatókörében található tengeri terminálnál tartózkodó olajszállító tartályhajó kirakodását segítő manővereket végzett.

A Midia Marine Terminal közlése szerint reggel 8 óra 40 perc körül süllyedt el a vontatóhajó, valószínűleg öt személlyel a fedélzetén.

Frissítés

További búvárokat küldtek ki a Midia kikötőben szerda reggel elsüllyedt vontatóhajó fedélzetéről vízbe került négy személy keresésére – közölte később a Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az ISU szerint ezzel 14 főre emelkedett a tengerben eltűnt személyeket kereső búvárcsapat létszáma. A keresést a Romániai Tengeri Életmentő Ügynökség (ARSVOM) négy búvára kezdte el két vízijárművel, és hozzájuk csatlakozik egy tíz fős búvárcsapat, akik közül hatan az ARSVOM, négyen az ISU munkatársai - számolt be a katasztrófavédelem.

Belföld Tragédia
2026. március 18., szerda

Ma lejár a levélben szavazásra regisztrálás határideje

Ma 16 óráig regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az áprilisi országgyűlési választásra; jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Szerdán vitáznak, csütörtökön szavaznak az állami költségvetésről

Szerdán a parlament plénuma elé kerül vitára a 2026-os állami büdzsétervezet, miután a képviselőház és a szenátus illetékes szakbizottságai, majd a költségvetési bizottságok is megvitatták és elkészítették véleményezéseiket.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Csíkszereda továbbra is országos csúcstartó a lakott települések között a reggeli hidegek tekintetében

Jelentős eltérés volt Székelyudvarhely és Csíkszereda reggeli hőmérséklete között: a Hargitai megyeszékhely tovább tartja keddi dobogós helyét és szerdán hajnalban is is az ország leghidegebb lakott települései között maradt.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Anyanyelvből vizsgáznak szerdán a nyolcadikos nemzeti kisebbséghez tartozó diákok

Anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását szerdán, a nyolcadikosok próba-képességvizsgájának harmadik napján

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A nehezebben elhelyezkedő munkavállalók alkalmazását ösztönöznék

Erősebben ösztönözné az állam a sérülékenyebb munkavállalói kategóriákba tartozók alkalmazását. Új támogatásokat hagytak jóvá, több, már meglévőt módosítottak – ezek között szigorítások is vannak –, a kérdés már csak az, hogy lesz-e pénz mindegyikre.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

2026. március 17., kedd

