Elsüllyedt egy vontatóhajó egy Konstanca megyei kikötőben

Elsüllyedt szerda reggel egy vontatóhajó a Konstanca megyei Midia kikötőben, folyamatban van az incidenskor a fedélzeten lévő személyek keresése és mentése – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A román vízügyi igazgatóság (ANAR) közlése szerint egy személyt kihúztak a vízből akit megpróbáltak újraéleszteni, de ez nem járt sikerrel, a mentőorvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát – tájékoztatott a Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

További négy személyt azonban nem találtak még meg, a gyanú szerint ők is életüket vesztették.

A helyszínre több mentőegységet is riasztottak, többek között a SMURD helikopterét is, valamint búvárcsapatokat – ismerteti az Agerpres.

A vontatóhajó a KMG Rompetrol által üzemeltetett Midia Marine Terminal tulajdonában áll, és a vállalat közlése szerint a hajó egy, a Midiai kikötő hatókörében található tengeri terminálnál tartózkodó olajszállító tartályhajó kirakodását segítő manővereket végzett.

A Midia Marine Terminal közlése szerint reggel 8 óra 40 perc körül süllyedt el a vontatóhajó, valószínűleg öt személlyel a fedélzetén.