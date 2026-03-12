Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

A Romániába hivatalos látogatásra érkező Zelenszkijt katonai tiszteletadással fogadták a Cotroceni-palotában. A két államfő négyszemközti és hivatalos megbeszélést folytat az elnöki palotában, majd közös sajtótájékoztatót tartanak – írja az Agerpres .

Az elnöki hivatal emlékeztetett, hogy Románia már a háború első napjaitól több területen támogatást nyújtott Ukrajnának, és jelenleg is részt vesz a tartós és igazságos békét célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Hirdetés

A két államfő tárgyalásain a román-ukrán kapcsolatok elmélyítése mellett szó lesz a politikai párbeszéd és a gazdasági együttműködés bővítéséről, valamint az energia- és védelmi ipari együttműködésről. Napirenden szerepel a közlekedési összeköttetések fejlesztése és a határon átnyúló beruházások kérdése, valamint Románia szerepe Ukrajna újjáépítésében.

Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij a találkozón érintik továbbá az Európai Unió bővítésének kérdését, a transzatlanti kapcsolatokat, a fekete-tengeri régió biztonsági helyzetét, valamint a legfontosabb regionális és globális fejleményeket is.