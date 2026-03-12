Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Székelyhon

2026. március 12., 14:102026. március 12., 14:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Romániába hivatalos látogatásra érkező Zelenszkijt katonai tiszteletadással fogadták a Cotroceni-palotában. A két államfő négyszemközti és hivatalos megbeszélést folytat az elnöki palotában, majd közös sajtótájékoztatót tartanak – írja az Agerpres.

Az elnöki hivatal közleménye szerint

a tárgyalásokra az Ukrajna elleni orosz háború negyedik évfordulójának évfordulója kapcsán kerül sor.

Az elnöki hivatal emlékeztetett, hogy Románia már a háború első napjaitól több területen támogatást nyújtott Ukrajnának, és jelenleg is részt vesz a tartós és igazságos békét célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Hirdetés

A két államfő tárgyalásain a román-ukrán kapcsolatok elmélyítése mellett szó lesz a politikai párbeszéd és a gazdasági együttműködés bővítéséről, valamint az energia- és védelmi ipari együttműködésről. Napirenden szerepel a közlekedési összeköttetések fejlesztése és a határon átnyúló beruházások kérdése, valamint Románia szerepe Ukrajna újjáépítésében.

Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij a találkozón érintik továbbá az Európai Unió bővítésének kérdését, a transzatlanti kapcsolatokat, a fekete-tengeri régió biztonsági helyzetét, valamint a legfontosabb regionális és globális fejleményeket is.

A román államfő ezek mellett szóba hozza majd az ukrajnai román kisebbség jogainak tiszteletben tartását is,

különös tekintettel az anyanyelvi oktatáshoz való jogra – olvasható az elnöki hivatal közleményében.

A nap folyamán Ilie Bolojan kormányfő is fogadja az ukrán elnököt.

Külföld Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
3 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében

Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés

Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
2026. március 12., csütörtök

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is

Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
2026. március 12., csütörtök

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
2026. március 11., szerda

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
2026. március 11., szerda

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a Victoria-palotában fogadja a Romániába hivatalos látogatásra érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön
Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön
2026. március 11., szerda

Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek

Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve.

Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek
Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek
2026. március 11., szerda

Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!