Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is

Fotó: arf.gov.ro

Az új InterRegio besorolású vonat

Fotó: arf.gov.ro

Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.

Kovács Attila

2026. március 12., 07:532026. március 12., 07:53

Európai uniós támogatással újulnak meg és bővülnek a romániai vasúti személyszállításhoz használt gördülőanyagok – nem a korábban már megjelent motorvonatokról van szó, hanem

külföldön gyártott új elektromos szerelvényeket helyeznek üzembe országszerte.

A több mint 1,7 milliárd lej értékű projekt a szállítási minisztérium irányításával zajlik, az európai uniós finanszírozás első szakaszát a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) biztosította, a jelenlegi támogatási ciklusban pedig a Szállítási Program (PT).

A folyamat még 2022-ben kezdődött, amikor a Vasúti Reform Hatóság (ARF), amely a vasúti személyszállítási szolgáltatások fejlesztéséért, a versenyképesség növeléséért és az infrastruktúra hatékonyabb kihasználásáért felel, szerződést írt alá 20 új elektromos személyszállító szerelvény leszállítására az Alstom céggel, ezt később még 17 vonattal egészítették ki, így összesen 37 lesz belőlük. Ezek

a hosszabb távon közlekedő, a gyorsvonatoknak megfelelő, 6 vagonból álló InterRegio besorolású szerelvények egyenként 353 ülőhelyet biztosítanak,

leszállításuk szakaszosan történik, a gyártás ütemének megfelelően. Eddig már 13 szerelvényt szállított le a gyártó, ezek átvétele után folyamatosan kerülnek forgalomba, és a Bukarestet Craiovával, Konstancával, Temesvárral, Araddal és Dévával összekötő vasúti fővonalakon közlekednek.

Fotó: arf.gov.ro

Az InterRegio vonat belülről

Fotó: arf.gov.ro

A projekt további szakaszai már érintik Székelyföldet is.

A Brassó–Csíkszereda–Déda–Kolozsvár útvonalon két ilyen új elektromos szerelvénnyel bővül majd a naponta közlekedő vonatok száma

– közölte megkeresésünkre Claudiu Marinel Mureșan, az ARF elnöke.

A legtöbb székelyföldi utazót viszont a másik, szintén uniós támogatású projekt fogja érinteni, amely kisebb távolságokon közlekedő, a személyvonatoknak megfelelő Regio besorolású elektromos szerelvények forgalomba helyezését jelenti.

Fotó: arf.gov.ro

Brassó és Gyergyószentmiklós között ilyen vonatok járnak majd

Fotó: arf.gov.ro

Ezt a Modernizációs Alap (FM) támogatja, értéke pedig meghaladja a 2,7 milliárd lejt. Ezekből a vonatokból, amelyek 3 vagonból állnak, és egyenként 224 ülőhelyet biztosítanak, a lengyel gyártóval aláírt szerződés szerint összesen 62-t vásárolnak, a gyártás folyamatos, az első vonatot február végén vették át.

Hat ilyen szerelvény fog naponta közlekedni Brassó és Gyergyószentmiklós között, miután ezeket leszállítják

– tájékoztatott az illetékes hatóság vezetője. Ez a megszokottnál sokkal jobb minőséget, körülményeket, a járatok sűrűségének köszönhetően pedig a vonattal történő utazás előnyeit kínálja az utazóknak.

Fotó: arf.gov.ro

A Regio szerelvény utastere

Fotó: arf.gov.ro

Kérdésünkre azt is elmondta, a jelenleg közlekedő vonatokat kivonják forgalomból, ahogy az újak megérkeznek, ugyanakkor

pontos információk még nincsenek arra vonatkozóan, hogy az új szerelvényeket mikor lehet forgalomba helyezni ezen a vonalon.

A beruházások célja a vasúti személyszállításban nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, az energiahatékonyság növelése, és alternatíva biztosítása a közúti közlekedésben részt vevők számára. Az ARF projektjei között szerepel ugyanakkor további 58 elektromos szerelvény beszerzése is, szintén a Szállítási Program (PT) támogatásával, amely regionális szinten kötné össze a megyék különböző városait. Ez a tervek szerint szintén érintené Székelyföldet, a Csíkszereda-Beszterce és a Csíkszereda-Egyedhalma (Adjud) járatokkal, viszont egyelőre előkészületi szakaszban van.

