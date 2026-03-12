Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is

Az új InterRegio besorolású vonat
Fotó: arf.gov.ro
Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.
Európai uniós támogatással újulnak meg és bővülnek a romániai vasúti személyszállításhoz használt gördülőanyagok – nem a korábban már megjelent motorvonatokról van szó, hanem
A több mint 1,7 milliárd lej értékű projekt a szállítási minisztérium irányításával zajlik, az európai uniós finanszírozás első szakaszát a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) biztosította, a jelenlegi támogatási ciklusban pedig a Szállítási Program (PT).
A folyamat még 2022-ben kezdődött, amikor a Vasúti Reform Hatóság (ARF), amely a vasúti személyszállítási szolgáltatások fejlesztéséért, a versenyképesség növeléséért és az infrastruktúra hatékonyabb kihasználásáért felel, szerződést írt alá 20 új elektromos személyszállító szerelvény leszállítására az Alstom céggel, ezt később még 17 vonattal egészítették ki, így összesen 37 lesz belőlük. Ezek
leszállításuk szakaszosan történik, a gyártás ütemének megfelelően. Eddig már 13 szerelvényt szállított le a gyártó, ezek átvétele után folyamatosan kerülnek forgalomba, és a Bukarestet Craiovával, Konstancával, Temesvárral, Araddal és Dévával összekötő vasúti fővonalakon közlekednek.
Az InterRegio vonat belülről
Fotó: arf.gov.ro
A projekt további szakaszai már érintik Székelyföldet is.
– közölte megkeresésünkre Claudiu Marinel Mureșan, az ARF elnöke.
A legtöbb székelyföldi utazót viszont a másik, szintén uniós támogatású projekt fogja érinteni, amely kisebb távolságokon közlekedő, a személyvonatoknak megfelelő Regio besorolású elektromos szerelvények forgalomba helyezését jelenti.
Brassó és Gyergyószentmiklós között ilyen vonatok járnak majd
Fotó: arf.gov.ro
Ezt a Modernizációs Alap (FM) támogatja, értéke pedig meghaladja a 2,7 milliárd lejt. Ezekből a vonatokból, amelyek 3 vagonból állnak, és egyenként 224 ülőhelyet biztosítanak, a lengyel gyártóval aláírt szerződés szerint összesen 62-t vásárolnak, a gyártás folyamatos, az első vonatot február végén vették át.
– tájékoztatott az illetékes hatóság vezetője. Ez a megszokottnál sokkal jobb minőséget, körülményeket, a járatok sűrűségének köszönhetően pedig a vonattal történő utazás előnyeit kínálja az utazóknak.
A Regio szerelvény utastere
Fotó: arf.gov.ro
Kérdésünkre azt is elmondta, a jelenleg közlekedő vonatokat kivonják forgalomból, ahogy az újak megérkeznek, ugyanakkor
A beruházások célja a vasúti személyszállításban nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, az energiahatékonyság növelése, és alternatíva biztosítása a közúti közlekedésben részt vevők számára. Az ARF projektjei között szerepel ugyanakkor további 58 elektromos szerelvény beszerzése is, szintén a Szállítási Program (PT) támogatásával, amely regionális szinten kötné össze a megyék különböző városait. Ez a tervek szerint szintén érintené Székelyföldet, a Csíkszereda-Beszterce és a Csíkszereda-Egyedhalma (Adjud) járatokkal, viszont egyelőre előkészületi szakaszban van.
