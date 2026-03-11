Határozott álláspont az amerikai katonák Romániába jövetele ügyében a volt elnöktől

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az Egyesült Államoknak szüksége van a konstancai Mihail Kogălniceanu-támaszpontra.
Szerdai Facebook-bejegyzésében a volt államfő rámutatott, hogy
miután tavaly „demonstratív jelleggel és barátja, Vlagyimir Putyin nagy örömére” kivonta az amerikai katonák nagy részét a Kogălniceanu -támaszpontról, J. D. Vance alelnök pedig „egyszerűen megalázta” Bukarestet Münchenben.
Bejegyzésében Băsescu hangsúlyozta, hogy a két ország között 2005. december 6-án aláírt és 2006. június 21-én életbe lépett megállapodás hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak a Kogălniceanu-támaszponthoz, így ezt a légibázist használni tudják az amerikaiak. De
– idézi a volt államfőt az Agerpres hírügynökség.
A volt államfő szerint a közel-keleti fejlemények tükrében Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”. „Az üzletember Trumpnak pedig a tudomására kell hozni, hogy a Kogălniceanu-bázishoz való hozzáférésnek ára van” – szögezte le Traian Băsescu.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. A Cotroceni-palotában zajló egyeztetés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepel. Emellett elemezni fogják „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is – tájékoztatott kedden az elnöki hivatal.
