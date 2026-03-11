Rovatok
Határozott álláspont az amerikai katonák Romániába jövetele ügyében a volt elnöktől

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az Egyesült Államoknak szüksége van a konstancai Mihail Kogălniceanu-támaszpontra.

Székelyhon

2026. március 11., 11:00

2026. március 11., 11:022026. március 11., 11:02

Szerdai Facebook-bejegyzésében a volt államfő rámutatott, hogy

Donald Trump jelenleg szövetségeseket keres, és a jelek szerint úgy érzi, hogy szüksége lehet Romániára,

miután tavaly „demonstratív jelleggel és barátja, Vlagyimir Putyin nagy örömére” kivonta az amerikai katonák nagy részét a Kogălniceanu -támaszpontról, J. D. Vance alelnök pedig „egyszerűen megalázta” Bukarestet Münchenben.

korábban írtuk

Ma délelőtt tárgyalják az amerikai katonai erők idejövetelét
Ma délelőtt tárgyalják az amerikai katonai erők idejövetelét

Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.

Bejegyzésében Băsescu hangsúlyozta, hogy a két ország között 2005. december 6-án aláírt és 2006. június 21-én életbe lépett megállapodás hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak a Kogălniceanu-támaszponthoz, így ezt a légibázist használni tudják az amerikaiak. De

Idézet
nem azért, mert Trumpnak szüksége van rá, hanem azért, mert a szövetségesünknek, az Egyesült Államoknak szüksége van rá

– idézi a volt államfőt az Agerpres hírügynökség.

A volt államfő szerint a közel-keleti fejlemények tükrében Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”. „Az üzletember Trumpnak pedig a tudomására kell hozni, hogy a Kogălniceanu-bázishoz való hozzáférésnek ára van” – szögezte le Traian Băsescu.

korábban írtuk

Sajtóforrás: harci repülőgépeket és katonákat küldene az USA Romániába a közel-keleti konfliktus miatt
Sajtóforrás: harci repülőgépeket és katonákat küldene az USA Romániába a közel-keleti konfliktus miatt

Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból.

Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. A Cotroceni-palotában zajló egyeztetés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepel. Emellett elemezni fogják „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is – tájékoztatott kedden az elnöki hivatal.

Külföld Belföld Háború
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
