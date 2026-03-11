Határozott álláspont az amerikai katonák Romániába jövetele ügyében a volt elnöktől

Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az Egyesült Államoknak szüksége van a konstancai Mihail Kogălniceanu-támaszpontra.

Szerdai Facebook-bejegyzésében a volt államfő rámutatott, hogy

Donald Trump jelenleg szövetségeseket keres, és a jelek szerint úgy érzi, hogy szüksége lehet Romániára,

miután tavaly „demonstratív jelleggel és barátja, Vlagyimir Putyin nagy örömére” kivonta az amerikai katonák nagy részét a Kogălniceanu -támaszpontról, J. D. Vance alelnök pedig „egyszerűen megalázta” Bukarestet Münchenben. korábban írtuk Ma délelőtt tárgyalják az amerikai katonai erők idejövetelét Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. Bejegyzésében Băsescu hangsúlyozta, hogy a két ország között 2005. december 6-án aláírt és 2006. június 21-én életbe lépett megállapodás hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak a Kogălniceanu-támaszponthoz, így ezt a légibázist használni tudják az amerikaiak. De

nem azért, mert Trumpnak szüksége van rá, hanem azért, mert a szövetségesünknek, az Egyesült Államoknak szüksége van rá