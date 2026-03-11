Rovatok
Meghalt egy katonai pilóta, miközben megpróbált kimenteni egy víztartályba esett kutyát

• Fotó: Román védelmi minisztérium

Fotó: Román védelmi minisztérium

Meghalt egy katonai pilóta kedden a borceai légi támaszponton.

Székelyhon

2026. március 11., 07:562026. március 11., 07:56

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a 30 éves Octavian Palferenț százados ki akart menteni egy kutyát a bázis területén levő víztartályból. Egyik közelben tartózkodó kollégája kihúzta a vízből a pilótát, és társaival együtt már a mentősök kiérkezése előtt elkezdték az újraélesztését, de nem sikerült megmenteni az életét.

Octavian Palferenț az aranyosgyéresi 71-es számú légi bázis pilótája volt, és kiküldetésben tartózkodott a borceai 86-os számú légi támaszponton. A századós nős volt, nem volt gyermeke. Az illetékes szervek vizsgálják az eset körülményeit – írja az Agerpres hírügynökség.

