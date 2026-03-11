Meghalt egy katonai pilóta, miközben megpróbált kimenteni egy víztartályba esett kutyát

Fotó: Román védelmi minisztérium
Meghalt egy katonai pilóta kedden a borceai légi támaszponton.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a 30 éves Octavian Palferenț százados ki akart menteni egy kutyát a bázis területén levő víztartályból. Egyik közelben tartózkodó kollégája kihúzta a vízből a pilótát, és társaival együtt már a mentősök kiérkezése előtt elkezdték az újraélesztését, de nem sikerült megmenteni az életét.
Octavian Palferenț az aranyosgyéresi 71-es számú légi bázis pilótája volt, és kiküldetésben tartózkodott a borceai 86-os számú légi támaszponton. A századós nős volt, nem volt gyermeke. Az illetékes szervek vizsgálják az eset körülményeit – írja az Agerpres hírügynökség.
A csapadékmennyiséget tekintve az elmúlt öt év legjobb telén vagyunk túl, a környezeti adottságok jók a mezőgazdasági szezonkezdéshez. Gazdasági szempontból azonban ez már kevésbé mondható el, több okból sem.
A 2026-os költségvetés tervezetében a helyi közösségek fejlesztésére több mint 86,4 milliárd lejt irányoznak elő, 7,4 milliárd lejjel többet, mint 2025-ben, és ez az eddigi legnagyobb összeg, amit a helyi önkormányzatok támogatására szánnak.
Közel 130 online térben elkövetett csalást jelentettek a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon 2025-ben. A legnagyobb kár összege, amelyet online csalással csaltak ki az áldozatból, több mint 500 ezer lej.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból.
Hivatalos látogatást tesz Romániában március 12-én, csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelynek során Nicușor Dan elnökkel találkozik – értesült a Digi24 hírportál.
A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.
Jelentős zavarokat okozhat az országos próba-képességvizsgák és a próbaérettségi lebonyolításában, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott nem vesz részt a megszervezésükben.
Tűz ütött ki kedden egy lakóházban Libánfalván, a Fő utcában. Az épületből két gázpalackot hoztak ki a tűzoltók, és fennállt a veszélye annak, hogy a lángok két közeli lakóházra is átterjednek.