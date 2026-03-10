Hivatalos látogatást tesz csütörtökön Romániában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Presidency.ro
Hivatalos látogatásra Romániába érkezik csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
2026. március 10., 18:44
Az információt megerősítették hivatalos források, a látogatás programját azonban biztonsági okokból nem teszik közzé – írja az Agerpres. Értesülések szerint az ukrán elnök megbeszélést folytat majd Nicușor Dan államfővel, és a parlament két házának elnökeivel is találkozik.
Ez lesz Volodimir Zelenszkij második romániai látogatása, az elsőre 2023. október 10-én került sor, akkor Klaus Iohannisszal találkozott a Cotroceni-palotában, és aláírta a román–ukrán stratégiai partnerségi megállapodást.
