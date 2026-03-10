A romániai polgárok mintegy 80 százaléka idén nagyobb figyelmet fordít az árakra az online vásárlásoknál, és 57,8 százalékuk lemond a nem nélkülözhetetlen termékekről – derül ki a Cargus futárcég kedden közzétett felméréséből.

A több mint ezer városi lakos megkérdezésével készült közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 58,2 százaléka arra számít, hogy idén nőnek a háztartások havi bevásárlási költségei. Emiatt a romániaiak óvatosabban költekeznek:

közel 78 százalékuk jobban figyel az árakra, 49,9 százalék gyakrabban vásárol akciós termékeket, míg 40,6 százalék ritkábban és megfontoltabban vásárol. A megkérdezettek több mint fele idén kevesebbet költene technológiai termékekre és háztartási gépekre, és közel 39 százalék csökkentené a ruházatra és kiegészítőkre fordított összeget.

Ezzel szemben sokan többet szánnának alapélelmiszerekre, illetve higiéniai és egészségügyi termékekre – írja az Agerpres hírügynökség a felmérésben közöltekre hivatkozva.

A Cargus online kérdőíves felmérése 2026. február 12. és 27. között készült 1013 fős mintán, 18 évnél idősebb – többnyire városi – emberek megkérdezésével.