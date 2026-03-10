Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint

A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség képviselői hétfői közös közleményükben azt írták, egyre több jelzést kapnak arról, hogy bizonyos iskolák és tanfelügyelőségek vezetősége „nyomásgyakorlással, megfélemlítéssel” próbálja rávenni a tanárokat a próba-képességvizsgán és -érettségin való részvételre. Meglátásuk szerint akik így járnak el, „csak az oktatás válságának fenntartásához járulnak hozzá”.

Közleményükben a szakszervezeti képviselők hangsúlyozták, a Bolojan-kormánynak a 2025/141-es törvénybe foglalt „oktatásellenes intézkedései” hatására