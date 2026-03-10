Rovatok
Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.

Székelyhon

2026. március 10., 09:24

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség képviselői hétfői közös közleményükben azt írták, egyre több jelzést kapnak arról, hogy bizonyos iskolák és tanfelügyelőségek vezetősége „nyomásgyakorlással, megfélemlítéssel” próbálja rávenni a tanárokat a próba-képességvizsgán és -érettségin való részvételre. Meglátásuk szerint akik így járnak el, „csak az oktatás válságának fenntartásához járulnak hozzá”.

Közleményükben a szakszervezeti képviselők hangsúlyozták, a Bolojan-kormánynak a 2025/141-es törvénybe foglalt „oktatásellenes intézkedései” hatására

„drámaian”, 15–20 százalékkal csökkent a tanügyi alkalmazottak vásárlóereje.

A kifogásolt intézkedések közül kiemelték

  • a tanárok kötelező óraszámának növelését,

  • az osztály- és csoportlétszámok növelését,

  • az oktatási intézmények összevonását,

  • az étkezési, illetve vakációs utalványra jogosító jövedelemhatár csökkentését,

  • illetve a bírósági úton megnyert bérkiegészítések kifizetésének elhalasztását.

Rámutattak arra is, hogy a tiltakozásnak ez a formája anyagilag nem érintené a tanárokat, de „erős jelzést” közvetítene.

„Ez csak egyfajta teszt a tanév végi nagyszabású tiltakozások előtt. A megfélemlítések és nyomásgyakorlások ellenére számos oktatási intézményben bojkottálni fogják a próbavizsgákat a tanárok” – idéz a közleményből az Agerpres hírügynökség.

Belföld Oktatás Tanügy
