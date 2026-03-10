Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.
A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség képviselői hétfői közös közleményükben azt írták, egyre több jelzést kapnak arról, hogy bizonyos iskolák és tanfelügyelőségek vezetősége „nyomásgyakorlással, megfélemlítéssel” próbálja rávenni a tanárokat a próba-képességvizsgán és -érettségin való részvételre. Meglátásuk szerint akik így járnak el, „csak az oktatás válságának fenntartásához járulnak hozzá”.
Közleményükben a szakszervezeti képviselők hangsúlyozták, a Bolojan-kormánynak a 2025/141-es törvénybe foglalt „oktatásellenes intézkedései” hatására
A kifogásolt intézkedések közül kiemelték
a tanárok kötelező óraszámának növelését,
az osztály- és csoportlétszámok növelését,
az oktatási intézmények összevonását,
az étkezési, illetve vakációs utalványra jogosító jövedelemhatár csökkentését,
illetve a bírósági úton megnyert bérkiegészítések kifizetésének elhalasztását.
Rámutattak arra is, hogy a tiltakozásnak ez a formája anyagilag nem érintené a tanárokat, de „erős jelzést” közvetítene.
„Ez csak egyfajta teszt a tanév végi nagyszabású tiltakozások előtt. A megfélemlítések és nyomásgyakorlások ellenére számos oktatási intézményben bojkottálni fogják a próbavizsgákat a tanárok” – idéz a közleményből az Agerpres hírügynökség.
Évről évre csökken a tarlótüzek száma a Hargita megyei Natura 2000-es területeken, ám az egy általános probléma, hogy éppen a védett területek felégetőit nehéz felelősségre vonni. A legtöbb ilyen tarlóégetési ügy eredménytelenül zárul.
Még várniuk kell a bírósági ítéletre azoknak az egészségügyben dolgozóknak, akiknek a nevében perel a szakszervezet a kormány által múlt évben elrendelt bérpótlékcsökkentés miatt.
A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.
Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő szerint eddig mintegy 2000 román állampolgár tért haza az Öböl menti országokból az evakuáló, repatriáló, illetve a román hatóságok támogatásával megszervezett kereskedelmi járatokkal.
Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.
Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű.
Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.
Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.
Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.
A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.
