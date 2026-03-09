Rovatok
Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.

Székelyhon

2026. március 09., 12:162026. március 09., 12:16

A vád szerint – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a Prahova megyei rendőr szolgálati feladatának ellátása közben merült fel az ezer lejes kenőpénz igénylése a bejelentő tanútól még 2026. január 9-én, hogy ne szabja ki a közlekedési szabálysértésért járó büntetést.

Egy elsőbbségadás elmulasztása utáni bírságról volt szó, amelyhez kiegészítő intézkedésként a vezetői engedély felfüggesztése is társult

– írja az Agerpres hírügynökség a Prahova megyei korrupcióellenes hatóság hétfői közlésére hivatkozva.

Az idézett forrás szerint január 13-án a vádlott ezer lej összegű kenőpénzt kapott, amit a Prahova megyei hatóságok tetten értek, miután bejelentés érkezett a korrupcióellenes zöldvonalon (0800 806 806). Az ügyet a prahovai bíróság tárgyalja.

Belföld Közlekedés Bűnügy Rendőrség
