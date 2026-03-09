Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült

Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.

A vád szerint – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a Prahova megyei rendőr szolgálati feladatának ellátása közben merült fel az ezer lejes kenőpénz igénylése a bejelentő tanútól még 2026. január 9-én, hogy ne szabja ki a közlekedési szabálysértésért járó büntetést.

Egy elsőbbségadás elmulasztása utáni bírságról volt szó, amelyhez kiegészítő intézkedésként a vezetői engedély felfüggesztése is társult