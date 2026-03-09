Ezer lejes kenőpénzért tekintett volna el a rendőr a bírságtól, de minden kiderült

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.
A vád szerint – a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – a Prahova megyei rendőr szolgálati feladatának ellátása közben merült fel az ezer lejes kenőpénz igénylése a bejelentő tanútól még 2026. január 9-én, hogy ne szabja ki a közlekedési szabálysértésért járó büntetést.
– írja az Agerpres hírügynökség a Prahova megyei korrupcióellenes hatóság hétfői közlésére hivatkozva.
Az idézett forrás szerint január 13-án a vádlott ezer lej összegű kenőpénzt kapott, amit a Prahova megyei hatóságok tetten értek, miután bejelentés érkezett a korrupcióellenes zöldvonalon (0800 806 806). Az ügyet a prahovai bíróság tárgyalja.
Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.
A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.
Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.
Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.
A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.
A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.
A nemzetközi nőnap alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a nőket Nicușor Dan államfő.
Vasárnap 17 óráig Hargita megyében, a 15-ös országúton fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
Tizenhét személy kellett elhagyja az otthonát vasárnap délután amikor Dicsőszentmártonban egy tömbházlakásban tűz ütött ki. A lakás tulajdonosát égési sérülésekkel szállították kórházba.
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
szóljon hozzá!