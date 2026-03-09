Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból

Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő szerint eddig mintegy 2000 román állampolgár tért haza az Öböl menti országokból az evakuáló, repatriáló, illetve a román hatóságok támogatásával megszervezett kereskedelmi járatokkal.

Hétfői sajtótájékoztatóján Țărnea arról is beszámolt, hogy további mintegy 1500 román állampolgár maga szervezte meg a hazatérését, és arra számítanak, hogy ez a szám a következő napokban nőni fog, mert egyre több kereskedelmi járat indul a régió országaiból. „De továbbra is vannak járatok, amelyeket biztonsági okokból törölni kell” – idézi a szóvivőt az Agerpres.

Țărnea emlékeztetett, hogy hétfő reggel újabb két evakuáló járat szállt le Bukarestben, amelyek 273 román és 82 külföldi állampolgárt szállítottak Ománból a román fővárosba. A járatokat az Európai Unió RescEU mechanizmusa keretében szervezték meg a román belügy katasztrófavédelmi főosztálya (DSU), az Európai Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Főigazgatóság (DG ECHO), valamint az Európai Bizottság Vészhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának segítségével.