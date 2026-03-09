Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból

Fotó: Pixabay
Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő szerint eddig mintegy 2000 román állampolgár tért haza az Öböl menti országokból az evakuáló, repatriáló, illetve a román hatóságok támogatásával megszervezett kereskedelmi járatokkal.
Hétfői sajtótájékoztatóján Țărnea arról is beszámolt, hogy további mintegy 1500 román állampolgár maga szervezte meg a hazatérését, és arra számítanak, hogy ez a szám a következő napokban nőni fog, mert egyre több kereskedelmi járat indul a régió országaiból. „De továbbra is vannak járatok, amelyeket biztonsági okokból törölni kell” – idézi a szóvivőt az Agerpres.
Țărnea emlékeztetett, hogy hétfő reggel újabb két evakuáló járat szállt le Bukarestben, amelyek 273 román és 82 külföldi állampolgárt szállítottak Ománból a román fővárosba. A járatokat az Európai Unió RescEU mechanizmusa keretében szervezték meg a román belügy katasztrófavédelmi főosztálya (DSU), az Európai Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Főigazgatóság (DG ECHO), valamint az Európai Bizottság Vészhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának segítségével.
– magyarázta.
A szóvivő ugyanakkor felhívást intézett a közel-keleti régióban rekedt román állampolgárokhoz, hogy ha valamilyen okból nem tudnak eljutni az evakuáló vagy repatriáló járathoz, amelyre jegyet kaptak, időben értesítsék erről a hatóságokat, hogy tudják átadni a jegyüket a várólistán szereplő más személyeknek.
Sűrű hétvégéjük volt a Hargita megyei közlekedésrendészet munkatársainak: átfogó ellenőrzések zajlottak a megye területén, melyek alkalmával több mint 90 bírságot szabtak ki a sofőrökre. A büntetések összértéke meghaladja az 52 ezer lejt.
Közzétette a következő két hétre, a március 9–23. közötti időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tavaszias melegre nem lehet panaszunk, a porra viszont igen, ugyanis csapadék szinte egyáltalán nem valószínű.
Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.
Vád alá helyeztek egy rendőrt, mert kenőpénzt fogadott el egy szabályt sértő sofőrtől, akinek az elsőbbségadás elmulasztása miatt a jogosítványát is fel kellett függeszteni.
Öt forgatókönyv van az asztalon annak érdekében, hogy ne jusson el az üzemanyag ára literenként 10 lejig Romániában, miután a világpiacon negyven éve nem látott heti növekedést jegyeztek fel az olajáraknál.
A Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés volt vasárnap este tíz óra előtt hét perccel.
Ittas gépkocsivezetőket nem azonosítottak, de gyorshajtót annál többet vasárnap délután a Maros megyei rendőrök, akik közúti razziát tartottak.
Rendőri kísérettel Ákosfalváról indul és Kolozs megye fele halad vasárnap este egy rendkívüli szállítmány, amelyre felhívják a gépkocsivezetők figyelmét.
A csíkszentmártoni református közösség önerőből felújította a gyülekezet parókiáját és imaházát és vasárnap hálaadó istentiszteleten ünnepelték meg mindezt.
A közel-keleti konfliktus miatt Katarban rekedt román állampolgárokat szállító repülőgép érkezik vasárnap Bukarestbe. A repatriáló járat a szaúd-arábiai Rijádból szállt fel, 183 román állampolgárral a fedélzetén.
szóljon hozzá!