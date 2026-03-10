Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói

Borsos bírság jár a tarlóégetésért, de ha a tűz természetvédelmi területet érint, börtönbüntetést kockáztatnak az elkövetők

Évről évre csökken a tarlótüzek száma a Hargita megyei Natura 2000-es területeken, ám az egy általános probléma, hogy éppen a védett területek felégetőit nehéz felelősségre vonni. A legtöbb ilyen tarlóégetési ügy eredménytelenül zárul.

Széchely István 2026. március 10., 10:012026. március 10., 10:01

A tavasz beköszönte egyben a tarlótüzek szezonjának a kezdete is, és ugyan csökkenőben van a mezőgazdasági területek felégetésének a száma, még mindig előfordulnak ilyen esetek. Néhány éve jelentősen megszigorították a tarlóégetésért kiszabható szankciókat szabályozó törvényt, és 2022-ben több mint kétszáz Hargita megyei gazda veszítette el az az évi mezőgazdasági támogatásokat azért, mert „tűzzel kaszáltak”, azóta visszaesett az ilyen esetek száma. Azonban

még mindig előfordul, hogy a területtulajdonosok meggyújtják a száraz növényzetet, sőt olyan is, hogy Natura 2000-es természetvédelmi területeket égetnek fel.

A szakhatóság megyei vezetője szerint valószínűleg a vonatkozó törvény az oka annak, hogy eredménytelenül zárulnak az ilyen ügyek. A védett területek felégetésére vonatkozó jogszabály értelmében 3 hónaptól 1 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki a Natura 2000-es és más természetvédelmi területek meggyújtásáért, ám a területtulajdonos felelősségére nem tér ki a jogszabály, így tettenérés hiányában a felelősségre vonás is elmarad.

Tettenérés általában az esetek 99 százalékában nem történik.

Mi beazonosítjuk a területtulajdonost és ellene irányítjuk a bűnvádi feljelentést, de az ügyészség nem indít eljárást, vagyis ejti az ügyet” – mondta Balla Izabella. Erre szerinte az említett törvény adhat magyarázatot, amely nem tesz említést a területtulajdonos felelősségéről. Ezzel szemben a pénzbírságot előíró törvény, amely azokra a tarlótüzekre vonatkozik, amelyek nem természetvédelmi területeken keletkeztek, megállapítja a területtulajdonos felelősségét is, sőt kimondja, hogy

a területtulajdonosnak gondoskodnia kell a megelőzésről is

– ismertette a két jogszabály közti fontos különbséget Balla Izabella, megerősítve, hogy utóbbi lehetővé teszi a terület tulajdonosának megbírságolását is.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A negyedére csökkent a védett területeket érintő tarlótüzek száma Ami a védett területeket érintő tarlótüzeket illeti, a megyei környezetőrség vezetője kérdésünkre elmondta, miközben 2024-ben 12 olyan tarlótűzről kaptak bejelentést, amely Natura 2000-es területeket perzselt fel, tavaly már csak 3 ilyen eset történt, tudomásuk szerint. Ő reméli, hogy a szankciók visszatartó erejét tükrözi ez a szám.

Idén még egyetlen tarlótűzről sem kaptak bejelentést.