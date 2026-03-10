Rovatok
Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert

Fotó: Dacia

Fotó: Dacia

Bemutatta új modelljét a Dacia: a Striker egyfajta átmenet a kompakt kombik és az SUV-ok között, tekintve, hogy formavilága mindkettőből ötvöz valamennyit.

Székelyhon

2026. március 10., 11:432026. március 10., 11:43

2026. március 10., 11:572026. március 10., 11:57

Párizsban tartják kedden az új Dacia Striker világpremierjét, az eseményen pedig jelen vannak a Profit.ro gazdasági portáltól is, ahol azt írják, hogy az új modell radikálisan megváltoztatja a Dacia megközelítését, ugyanis

ez az első alkalom, hogy a mioveni márka kínálatában 4,60 méternél hosszabb autó szerepel.

A Dacia Striker lényegében egy kombi, amely szoros kapcsolatban áll a Bigsterrel, de nem olyan magas, így inkább a kombiszegmensre jellemző sajátosságokkal rendelkezik.

Fotó: Dacia

Fotó: Dacia

A Striker bejelentett hossza 4,62 méter, így ez a Dacia történetének leghosszabb modellje, és

a dizájnja rendkívül lejtős csomagtérajtót kapott, ami erőteljes sportos jelleget kölcsönöz a modellnek.

Az esztétikai újdonságok közé tartoznak az új fényszórók, amelyek ötvözik azt, amit a Sandero és a Jogger esetében már láthattunk, vagyis egy vízszintes fényaláírást, új függőleges fényekkel kombinálva, T alakban. Ugyanezek a LED-vonalak a hátsó részen, a hátsó lámpákban is megjelennek, nagyobb stabilitást sugallva a többi modellhez képest.

Fotó: Dacia

Fotó: Dacia

Alacsonyabb az autó, mint a Bigster vagy a Duster, kidomborítva ezzel a kombijellegét, apró crossovervonásokkal feltuningolva. A Dacia szerint „a Bigster és a Striker egymást kiegészítő modellek, eltérő személyiséggel, de azonos DNS-sel”.

További részleteket júniusra ígérnek, amikor a modell újabb bemutatóeseményét tartják motorválasztékkal, specifikációkkal, bevezetési menetrenddel.

A Strikerrel a Dacia hetedik modelljét indítja el, és készen áll megkezdeni a gyártását, de nem Romániában, hanem Törökországban. „Striker: az új Dacia crossover neve, amely újradefiniálja a szabályokat” – jelentette be a Dacia, amely szerint ez „egy erőteljes név”, és könnyen felismerhető a modellcsaládra jellemző „er” végződésről (Duster, Jogger, Bigster). Egyes elemzők szerint az új modellel a Dacia többek között a Skoda Octaviának szeretne konkurenciát teremteni. A Strikerből várhatóan lesz egy hibrid, egy hibrid 4×4 és egy LPG-modell, az ígéretek szerint pedig az ára 25 ezer euró alatt indul.

Fotó: Dacia

Fotó: Dacia

