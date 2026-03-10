Tűz ütött ki egy lakóházban Libánfalván

Tűz ütött ki kedden egy lakóházban Libánfalván, a Fő utcában. Az épületből két gázpalackot hoztak ki a tűzoltók, és fennállt a veszélye annak, hogy a lángok két közeli lakóházra is átterjednek.

A helyszínre a szászrégeni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel szálltak ki a tűzesethez. Az oltást és helyszíni munkálatokat a helyi, a görgényhodáki és görgényszentimrei önkéntes tűzoltók, valamint az Electrica áramszolgáltató csapata is segítette.

A tűz mintegy 40 négyzetméteren terjedt el, és részben egy járművet is megrongált. A helyszínen a SMURD mentőegység két személyt látott el, akik pánikrohamot kaptak, állapotuk stabil.