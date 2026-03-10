Rovatok
Tűz ütött ki egy lakóházban Libánfalván

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Tűz ütött ki kedden egy lakóházban Libánfalván, a Fő utcában. Az épületből két gázpalackot hoztak ki a tűzoltók, és fennállt a veszélye annak, hogy a lángok két közeli lakóházra is átterjednek.

Székelyhon

2026. március 10., 13:562026. március 10., 13:56

A helyszínre a szászrégeni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel szálltak ki a tűzesethez. Az oltást és helyszíni munkálatokat a helyi, a görgényhodáki és görgényszentimrei önkéntes tűzoltók, valamint az Electrica áramszolgáltató csapata is segítette.

A tűz mintegy 40 négyzetméteren terjedt el, és részben egy járművet is megrongált. A helyszínen a SMURD mentőegység két személyt látott el, akik pánikrohamot kaptak, állapotuk stabil.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a tüzet, az oltás jelenleg is tart a teljes felszámolás és a további károk megelőzése érdekében. Az épületből két gázpalackot is kihoztak a tűzoltók – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék Tűzeset
A rovat további cikkei

2026. március 10., kedd

Sajtóértesülés: még ezen a héten Bukarestbe jön Volodimir Zelenszkij

Hivatalos látogatást tesz Romániában március 12-én, csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelynek során Nicușor Dan elnökkel találkozik – értesült a Digi24 hírportál.

Sajtóértesülés: még ezen a héten Bukarestbe jön Volodimir Zelenszkij
Sajtóértesülés: még ezen a héten Bukarestbe jön Volodimir Zelenszkij
2026. március 10., kedd

Sajtóértesülés: még ezen a héten Bukarestbe jön Volodimir Zelenszkij
2026. március 10., kedd

Nyilvános a 2026-os állami költségvetés tervezete, lehet tanulmányozni

A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.

Nyilvános a 2026-os állami költségvetés tervezete, lehet tanulmányozni
Nyilvános a 2026-os állami költségvetés tervezete, lehet tanulmányozni
2026. március 10., kedd

Nyilvános a 2026-os állami költségvetés tervezete, lehet tanulmányozni
2026. március 10., kedd

Bojkottra készülnek a tanárok, veszélybe kerülhet a próbavizsgák megszervezése

Jelentős zavarokat okozhat az országos próba-képességvizsgák és a próbaérettségi lebonyolításában, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott nem vesz részt a megszervezésükben.

Bojkottra készülnek a tanárok, veszélybe kerülhet a próbavizsgák megszervezése
Bojkottra készülnek a tanárok, veszélybe kerülhet a próbavizsgák megszervezése
2026. március 10., kedd

Bojkottra készülnek a tanárok, veszélybe kerülhet a próbavizsgák megszervezése
2026. március 10., kedd

Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába

Megkezdődött a fakó keselyű romániai visszatelepítése: az első madarak március kilencedikén érkeztek meg a Fogarasi-havasokba. A Spanyolországból hozott példányokat az akklimatizációs időszak után fokozatosan engedik szabadon.

Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába
Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába
2026. március 10., kedd

Történelmi pillanat: hetven év után visszatértek a fakó keselyűk Romániába
2026. március 10., kedd

Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban

A romániai polgárok mintegy 80 százaléka idén nagyobb figyelmet fordít az árakra az online vásárlásoknál, és 57,8 százalékuk lemond a nem nélkülözhetetlen termékekről – derül ki a Cargus futárcég kedden közzétett felméréséből.

Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban
Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban
2026. március 10., kedd

Felmérés: ezzel az öt dologgal spórolnának leginkább a romániaiak ebben a megdrágult világban
2026. március 10., kedd

Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert

Bemutatta új modelljét a Dacia: a Striker egyfajta átmenet a kompakt kombik és az SUV-ok között, tekintve, hogy formavilága mindkettőből ötvöz valamennyit.

Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert
Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert
2026. március 10., kedd

Bemutatták az új Dacia-modellt, a Strikert
2026. március 10., kedd

Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói

Évről évre csökken a tarlótüzek száma a Hargita megyei Natura 2000-es területeken, ám az egy általános probléma, hogy éppen a védett területek felégetőit nehéz felelősségre vonni. A legtöbb ilyen tarlóégetési ügy eredménytelenül zárul.

Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói
Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói
2026. március 10., kedd

Tarlóégetés: nehezen vonhatók felelősségre a védett területek felgyújtói
2026. március 10., kedd

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint

A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
2026. március 10., kedd

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
2026. március 09., hétfő

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop

A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
2026. március 09., hétfő

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
2026. március 09., hétfő

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból

Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő szerint eddig mintegy 2000 román állampolgár tért haza az Öböl menti országokból az evakuáló, repatriáló, illetve a román hatóságok támogatásával megszervezett kereskedelmi járatokkal.

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
2026. március 09., hétfő

Már kétezer román állampolgárt menekítettek haza az Öböl menti országokból
