Nyilvános a 2026-os állami költségvetés tervezete, lehet tanulmányozni

A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.

A tervezet egyszázalékos gazdasági növekedéssel és folyó áron 2045 milliárd lejes bruttó hazai termékkel számol.

A pénzügyi tárca becslései szerint a költségvetés bevételei GDP-arányosan 34,7 százalékról 36 százalékra nőnek, elérve a hozzávetőlegesen 736,5 milliárd lejt.

A kiadások 808,7 milliárd lejről a GDP 42,3 százalékát kitevő 864,3 milliárd lejre emelkednek.

A kiadások növekedését elsősorban a beruházások és az államadósság finanszírozásának költségei okozzák,

nem az állam működésével járó kiadások – írja az Agerpres hírügynökség a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumra hivatkozva.

A nyugdíjak továbbra is befagyasztva maradnak, a nyugdíjpont 81 lejes szinten marad. Az átlagos nettó havi bért eközben 5555 lejre becsülik. A tervezetet ezen az oldalon lehet tanulmányozni.

Belföld Gazdaság
