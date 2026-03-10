Nyilvános a 2026-os állami költségvetés tervezete, lehet tanulmányozni

Élére állítva. Minden baninak megvan a helye. Képünk illusztráció

A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.

A tervezet egyszázalékos gazdasági növekedéssel és folyó áron 2045 milliárd lejes bruttó hazai termékkel számol. A pénzügyi tárca becslései szerint a költségvetés bevételei GDP-arányosan 34,7 százalékról 36 százalékra nőnek, elérve a hozzávetőlegesen 736,5 milliárd lejt. Hirdetés A kiadások 808,7 milliárd lejről a GDP 42,3 százalékát kitevő 864,3 milliárd lejre emelkednek.

A kiadások növekedését elsősorban a beruházások és az államadósság finanszírozásának költségei okozzák,