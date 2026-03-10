Rovatok
Sajtóforrás: harci repülőgépeket és katonákat küldene az USA Romániába a közel-keleti konfliktus miatt

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból. A témát várhatóan szerdán tárgyalja a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) a Cotroceni-palotában tartandó ülésén.

Székelyhon

2026. március 10., 16:07

2026. március 10., 16:422026. március 10., 16:42

A Digi24 forrásai szerint Románia megkeresést kapott az Egyesült Államoktól csapatok és harci repülőgépek romániai telepítésére. A kérés a Pentagon részéről érkezett, amely

katonák és vadászgépek állomásoztatását kéri a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázison.

A kérdést várhatóan a Legfelsőbb Védelmi Tanács szerdai ülésén elemzik a Cotroceni-palotában.

Ugyancsak a román hírportál információi szerint a kérés összefügg az USA–Irán konfliktussal. A Mihail Kogălniceanu-légibázist stratégiai katonai bázisnak tekintik – térnek ki a hírportál anyagában –, amely ebben a konfliktusban előnyt biztosíthat az amerikaiak számára, mivel fontos kiindulópont lehet a harci repülőgépek számára. A bázist már a múlt nyáron is használták az Izrael és Irán közötti konfliktus idején.

Jelenleg mintegy ezer amerikai katona állomásozik Romániában, ami viszonylag alacsony szám, miután Donald Trump amerikai elnök korábban a katonai erők kivonását rendelte el Európából. Az amerikai katonák többsége a Mihail Kogălniceanu, az aranyosgyéresi és deveselui támaszpontokon állomásozik.

Külföld Belföld Háború
