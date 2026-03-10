Sajtóforrás: harci repülőgépeket és katonákat küldene az USA Romániába a közel-keleti konfliktus miatt

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból. A témát várhatóan szerdán tárgyalja a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) a Cotroceni-palotában tartandó ülésén.
A Digi24 forrásai szerint Románia megkeresést kapott az Egyesült Államoktól csapatok és harci repülőgépek romániai telepítésére. A kérés a Pentagon részéről érkezett, amely
A kérdést várhatóan a Legfelsőbb Védelmi Tanács szerdai ülésén elemzik a Cotroceni-palotában.
Ugyancsak a román hírportál információi szerint a kérés összefügg az USA–Irán konfliktussal. A Mihail Kogălniceanu-légibázist stratégiai katonai bázisnak tekintik – térnek ki a hírportál anyagában –, amely ebben a konfliktusban előnyt biztosíthat az amerikaiak számára, mivel fontos kiindulópont lehet a harci repülőgépek számára. A bázist már a múlt nyáron is használták az Izrael és Irán közötti konfliktus idején.
Jelenleg mintegy ezer amerikai katona állomásozik Romániában, ami viszonylag alacsony szám, miután Donald Trump amerikai elnök korábban a katonai erők kivonását rendelte el Európából. Az amerikai katonák többsége a Mihail Kogălniceanu, az aranyosgyéresi és deveselui támaszpontokon állomásozik.
Hivatalos látogatást tesz Romániában március 12-én, csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelynek során Nicușor Dan elnökkel találkozik – értesült a Digi24 hírportál.
A 2026-os állami költségvetés tervezete 127,7 milliárd lejes, GDP-arányosan 6,2 százalékos deficitre épít – derül ki a pénzügyminisztérium által kedden közzétett dokumentumból, amely szerint 2027-re a GDP 5,1 százalékára csökken a deficit.
Jelentős zavarokat okozhat az országos próba-képességvizsgák és a próbaérettségi lebonyolításában, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott nem vesz részt a megszervezésükben.
Tűz ütött ki kedden egy lakóházban Libánfalván, a Fő utcában. Az épületből két gázpalackot hoztak ki a tűzoltók, és fennállt a veszélye annak, hogy a lángok két közeli lakóházra is átterjednek.
Megkezdődött a fakó keselyű romániai visszatelepítése: az első madarak március kilencedikén érkeztek meg a Fogarasi-havasokba. A Spanyolországból hozott példányokat az akklimatizációs időszak után fokozatosan engedik szabadon.
A romániai polgárok mintegy 80 százaléka idén nagyobb figyelmet fordít az árakra az online vásárlásoknál, és 57,8 százalékuk lemond a nem nélkülözhetetlen termékekről – derül ki a Cargus futárcég kedden közzétett felméréséből.
Bemutatta új modelljét a Dacia: a Striker egyfajta átmenet a kompakt kombik és az SUV-ok között, tekintve, hogy formavilága mindkettőből ötvöz valamennyit.
Évről évre csökken a tarlótüzek száma a Hargita megyei Natura 2000-es területeken, ám az egy általános probléma, hogy éppen a védett területek felégetőit nehéz felelősségre vonni. A legtöbb ilyen tarlóégetési ügy eredménytelenül zárul.
A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.
A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.
