Sajtóértesülés: még ezen a héten Bukarestbe jön Volodimir Zelenszkij

Zelenszkijt 2023-ban Iohannis fogadta • Fotó: Presidency.ro

Zelenszkijt 2023-ban Iohannis fogadta

Fotó: Presidency.ro

Hivatalos látogatást tesz Romániában március 12-én, csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelynek során Nicușor Dan elnökkel találkozik – értesült a Digi24 hírportál.

Székelyhon

2026. március 10., 15:472026. március 10., 15:47

2026. március 10., 15:482026. március 10., 15:48

Legutóbb 2023. október 10-én látogatott Romániába az ukrán elnök, amikor Klaus Iohannisszal találkozott a Cotroceni-palotában, és aláírta a román–ukrán stratégiai partnerségi megállapodást.

Zelenszkij májusra is meghívást kapott a Bukarestben tartandó B9-csúcstalálkozóra (a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő, Bukaresti Kilencek csoport találkozójára).

Politika
