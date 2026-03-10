Sajtóértesülés: még ezen a héten Bukarestbe jön Volodimir Zelenszkij

Zelenszkijt 2023-ban Iohannis fogadta
Hivatalos látogatást tesz Romániában március 12-én, csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, amelynek során Nicușor Dan elnökkel találkozik – értesült a Digi24 hírportál.
Legutóbb 2023. október 10-én látogatott Romániába az ukrán elnök, amikor Klaus Iohannisszal találkozott a Cotroceni-palotában, és aláírta a román–ukrán stratégiai partnerségi megállapodást.
Zelenszkij májusra is meghívást kapott a Bukarestben tartandó B9-csúcstalálkozóra (a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítő, Bukaresti Kilencek csoport találkozójára).
