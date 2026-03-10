Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

Bab, paszuly, fuszulyka, Krónika cikkében

A paszuly megnevezés elsősorban erdélyi és kelet-magyarországi tájnyelvi szó

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?

Liget

2026. március 10., 16:502026. március 10., 16:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A bab – vagy ahogy Erdély egyes részein hívják: paszuly, Székelyföldön fuszulyka – a világ egyik leginkább „demokratikus” alapanyaga. Olcsó, tápláló, és szinte minden kontinens konyhájában megtalálta a maga szerepét: a mindennapi étkezéstől az ikonikus nemzeti fogásokig.

A Kárpát-medencében a paraszti konyha egyik alapja volt: bableves, babgulyás, füstölt hússal főtt paszuly generációk asztalán jelent meg. Ugyanakkor a világ más részein is hasonlóan fontos: Latin-Amerikában a fekete vagy a pinto bab a mindennapok része, Franciaországban a cassoulet, Indiában a különféle dal-ételek, Olaszországban pedig a cannellini babos fogások váltak klasszikussá.

Hirdetés

A bab különlegessége éppen ebben rejlik, hogy ugyanaz az alapanyag minden kultúrában más történetet mesél.

Van, ahol a túlélést jelenti, máshol közösségi étkezések alapja, vagy akár ünnepi fogás.

Bab, paszuly, fuszulyka, Krónika cikkében Galéria

A nyelv egységesülésével a „bab” vált uralkodóvá, a „paszuly” pedig identitást, hagyományt és regionális kötődést őrző szó maradt

Fotó: Orbán Orsolya

A különféle babfajták – fehér, tarka, fekete vagy vörös – eltérő textúrát és ízvilágot adnak az ételeknek, ezért a konyhában is sokféleképpen használhatók: levesekben, ragukban, krémekben, salátákban vagy akár pirított kenyér tetején.

A teljes összeállítás a bab történetéről, világkörüli gasztronómiai szerepéről és több különleges receptről a Krónika cikkében olvasható.

korábban írtuk

Babra megy a játék: paszuly, fuszulyka, avagy a világ egyik „legdemokratikusabb” alapanyaga
Babra megy a játék: paszuly, fuszulyka, avagy a világ egyik „legdemokratikusabb” alapanyaga

A bab (paszuly, Székelyföldön fuszulyka) a világ egyik „legdemokratikusabb” alapanyaga: szinte minden kontinensen jelen van, mégis minden kultúra másképp viszonyul hozzá.

Krónika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom

A reggelt egy ropogós pestós melegszendviccsel kezdjük, uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, a napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk.

Napi menü: könnyed és finom
Napi menü: könnyed és finom
2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom
Hirdetés
2026. március 08., vasárnap

Igazi olasz rizottó – videó

Az igazi rizottó nem a bonyolult alapanyagokról, hanem a megfelelő technikáról és odafigyelésről szól, amelytől minden falat tökéletes lesz.

Igazi olasz rizottó – videó
Igazi olasz rizottó – videó
2026. március 08., vasárnap

Igazi olasz rizottó – videó
2026. március 07., szombat

Expressz teljes kiőrlésű kifli

Reggelire, tízóraira kiváló választás ez a könnyen elkészíthető kifli – nálunk a kedvenc hagymás sajtomhoz készült.

Expressz teljes kiőrlésű kifli
Expressz teljes kiőrlésű kifli
2026. március 07., szombat

Expressz teljes kiőrlésű kifli
2026. március 06., péntek

Karamellás popcorn házilag

A karamellás popcorn sokak kedvenc házi nassolnivalói közé tartozik: vajas, édes és enyhén sós egyszerre. A pattogatott kukoricát selymes karamell borítja, amely sütőben roppanósra sül, mégis kellemesen rágós marad. Egyszerű, de ellenállhatatlan.

Karamellás popcorn házilag
Karamellás popcorn házilag
2026. március 06., péntek

Karamellás popcorn házilag
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban

Újabb ízletes ehető vadnövényekkel bővülhet a kosarunk, hiszen sorra bújnak ki az új tavaszi fajok a felmelegedésnek köszönhetően. Ezúttal a bajuszos hagymát fogjuk megismerni, és a salátaboglárka leveleit is elkezdhetjük begyűjteni.

Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban
Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban
2026. március 05., csütörtök

Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban
2026. március 04., szerda

Velős pirítós – videó

A velős pirítós elkészítése nem bonyolult, a végeredmény mégis ízgazdag, ezért gyakran kerül az asztalra előételként vagy könnyű vacsoraként.

Velős pirítós – videó
Velős pirítós – videó
2026. március 04., szerda

Velős pirítós – videó
2026. március 02., hétfő

Batáta a tányéron: köretből főszereplő

Az édesburgonya ma már nem egzotikum, hanem a tudatos konyha egyik kedvence: a Dél-Amerikából származó növény történetét, itthoni elérhetőségét és az izgalmasabb édes-sós felhasználási módjait járja körül a Krónika összeállítása.

Batáta a tányéron: köretből főszereplő
Batáta a tányéron: köretből főszereplő
2026. március 02., hétfő

Batáta a tányéron: köretből főszereplő
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás

A mosogatás egy olyan mindennapi konyhai tevékenységünk – sok más házimunkával együtt –, amely akkor válik igazán látványossá, ha elmarad. Bár „jelentéktelen” foglalatosság, mégis sok internetes edukációs tartalom foglalkozik ezzel a témával.

Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás
Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás
2026. március 01., vasárnap

Mindennapi konyhai tevékenységünk: a mosogatás
2026. február 28., szombat

Arancini – videó

A kicsi, aranyló golyócskák kívül ropogósak, belül pedig izgalmas tölteléket rejtenek. Az arancini a szicíliai konyha remek előétele, utcai fogása, melynek nagy előnye, hogy hamar elkészíthető.

Arancini – videó
Arancini – videó
2026. február 28., szombat

Arancini – videó
2026. február 27., péntek

Szelíd ragyogás

Az ételábrázolások klasszikus műfaja a csendélet, amelyre szép példákat találunk Fülöp Antal Andor (1908 – 1979) kolozsvári festő művészetében. Üde, világos kompozícióin gyümölcsök, virágok, személyes tárgyak, munkaeszközök láthatók.

Szelíd ragyogás
Szelíd ragyogás
2026. február 27., péntek

Szelíd ragyogás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!