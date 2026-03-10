Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

A paszuly megnevezés elsősorban erdélyi és kelet-magyarországi tájnyelvi szó
Fotó: Orbán Orsolya
Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?
A bab – vagy ahogy Erdély egyes részein hívják: paszuly, Székelyföldön fuszulyka – a világ egyik leginkább „demokratikus” alapanyaga. Olcsó, tápláló, és szinte minden kontinens konyhájában megtalálta a maga szerepét: a mindennapi étkezéstől az ikonikus nemzeti fogásokig.
A Kárpát-medencében a paraszti konyha egyik alapja volt: bableves, babgulyás, füstölt hússal főtt paszuly generációk asztalán jelent meg. Ugyanakkor a világ más részein is hasonlóan fontos: Latin-Amerikában a fekete vagy a pinto bab a mindennapok része, Franciaországban a cassoulet, Indiában a különféle dal-ételek, Olaszországban pedig a cannellini babos fogások váltak klasszikussá.
Van, ahol a túlélést jelenti, máshol közösségi étkezések alapja, vagy akár ünnepi fogás.
A nyelv egységesülésével a „bab” vált uralkodóvá, a „paszuly” pedig identitást, hagyományt és regionális kötődést őrző szó maradt
Fotó: Orbán Orsolya
A különféle babfajták – fehér, tarka, fekete vagy vörös – eltérő textúrát és ízvilágot adnak az ételeknek, ezért a konyhában is sokféleképpen használhatók: levesekben, ragukban, krémekben, salátákban vagy akár pirított kenyér tetején.
A teljes összeállítás a bab történetéről, világkörüli gasztronómiai szerepéről és több különleges receptről a Krónika cikkében olvasható.
A bab (paszuly, Székelyföldön fuszulyka) a világ egyik „legdemokratikusabb” alapanyaga: szinte minden kontinensen jelen van, mégis minden kultúra másképp viszonyul hozzá.
