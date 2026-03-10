Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?

A bab – vagy ahogy Erdély egyes részein hívják: paszuly, Székelyföldön fuszulyka – a világ egyik leginkább „demokratikus” alapanyaga. Olcsó, tápláló, és szinte minden kontinens konyhájában megtalálta a maga szerepét: a mindennapi étkezéstől az ikonikus nemzeti fogásokig.

A Kárpát-medencében a paraszti konyha egyik alapja volt: bableves, babgulyás, füstölt hússal főtt paszuly generációk asztalán jelent meg. Ugyanakkor a világ más részein is hasonlóan fontos: Latin-Amerikában a fekete vagy a pinto bab a mindennapok része, Franciaországban a cassoulet, Indiában a különféle dal-ételek, Olaszországban pedig a cannellini babos fogások váltak klasszikussá.