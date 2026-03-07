Rovatok
Expressz teljes kiőrlésű kifli

Fotó: György Ottilia

Reggelire, tízóraira kiváló választás ez a könnyen elkészíthető kifli – nálunk a kedvenc hagymás sajtomhoz készült.

György Ottilia

2026. március 07., 17:002026. március 07., 17:00

Hozzávalók:

  • 35 dkg teljes kiőrlésű liszt

  • 2,5 dl langyos víz

  • 1 tasak porélesztő

  • 2 dkg olvasztott kókuszzsír vagy kevés olaj

  • 1 teáskanál eritrit

  • 2 kávékanál só

A langyos vízhez adjuk az eritritet, majd beleszórjuk az élesztőt és meleg helyre rakjuk, hogy fusson fel. Ezután egy tálba rakjuk a lisztet, a sót, hozzáadjuk a zsírt vagy az olajat, végül pedig az élesztős vizet. Összegyúrjuk alaposan és 2 részre osztjuk a masszát. Mindkettőt kör alakúvá nyújtjuk, majd négy részre vágjuk. A részeket is egyenként hosszan kissé megnyújtjuk, és a szélesebbik végétől kezdve felcsavarjuk. Langyos vízzel vagy tejjel lekenjük, majd sütőlapra helyezzük. A kiflik csak addig kelnek, amíg a sütő bemelegszik. 190 Celsius-fokos sütőbe rakjuk és 15-20 perc alatt készre sütjük.

Recept
