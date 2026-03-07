Expressz teljes kiőrlésű kifli

Hozzávalók:

35 dkg teljes kiőrlésű liszt

2,5 dl langyos víz

1 tasak porélesztő

2 dkg olvasztott kókuszzsír vagy kevés olaj

1 teáskanál eritrit

2 kávékanál só

A langyos vízhez adjuk az eritritet, majd beleszórjuk az élesztőt és meleg helyre rakjuk, hogy fusson fel. Ezután egy tálba rakjuk a lisztet, a sót, hozzáadjuk a zsírt vagy az olajat, végül pedig az élesztős vizet. Összegyúrjuk alaposan és 2 részre osztjuk a masszát. Mindkettőt kör alakúvá nyújtjuk, majd négy részre vágjuk. A részeket is egyenként hosszan kissé megnyújtjuk, és a szélesebbik végétől kezdve felcsavarjuk. Langyos vízzel vagy tejjel lekenjük, majd sütőlapra helyezzük. A kiflik csak addig kelnek, amíg a sütő bemelegszik. 190 Celsius-fokos sütőbe rakjuk és 15-20 perc alatt készre sütjük.