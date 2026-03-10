Rovatok
Dimény-Haszmann Örs nyerte a kézdivásárhelyi szónokversenyt

Dimény-Haszmann Örs szónokol majd a köztársasági elnök mellett Kézdivásárhely főterén

Dimény-Haszmann Örs szónokol majd a köztársasági elnök mellett Kézdivásárhely főterén

Fotó: Dénes Botond

Kedd délután 21. alkalommal tartották meg a Zúg Március szónokversenyt Kézdivásárhelyen. A tizenkettedikes Dimény-Haszmann Örs ünnepi gondolatait mi is meghallgathatjuk márciusi 15-én a Gábor Áron téri rendezvényen.

Kocsis Károly

2026. március 10., 18:192026. március 10., 18:19

A Céhtörténeti Múzeumban tartották meg az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete és a helyi önkormányzat hagyományos vetélkedőjét kedd délután, a Zúg Március szónokversenyt. Az évről évre mind nagyobb és nagyobb érdeklődést kiváltó megméretés tétje nem kicsi: a győztes képviselheti a fiatalságot a céhes város március 15-i ünnepi rendezvényén, ahol idén Sulyok Tamás köztársasági elnök is jelen lesz.

A 21. alkalommal meghirdetett idei versenyre

  • az Apor Péter Szaklíceumból Váradi Bernadett (X. osztályos)

  • a Bod Péter Tanítóképzőből Pătrânjel Viktória (IX.), Zsigmond Nóra (X.), Lénárt Amanda (XI.), Csoboth Kinga-Réka (XII.) és Majlát Ivett-Rebeka (XII.)

  • a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumból Kerekes Beáta (X.) és Perdi Petra (X.)

  • a Gábor Áron Szakképző Líceumból Márton Miklós-Márk (XI. A)

  • a Nagy Mózes Főgimnáziumból Porkoláb Tamás-János (IX.), Ardelean Georgiana Renáta (X. B), Dimény-Haszmann Örs (XII.), Nagy Balázs (XII.) és Szabó Boróka (XII.) nevezett be.

Idén tizennégyen neveztek be a Zúg Márciusra Galéria

Idén tizennégyen neveztek be a Zúg Márciusra

Fotó: Dénes Botond

Tavaly Cisar Viktor Dániel, a dr. Csiha Kálmán Református Kollégium akkor tizedik osztályos tanulója aratta le a babérokat. Idén a Borcsa János író, irodalomkritikus, Dávid Sándor városi tanácsos, a helyi RMDSZ elnöke és Simon Anikó magyartanár alkotta

zsűri a csernátoni Dimény-Haszmann Örs szónoklatát találta a legjobbnak,

akit dr. Deák Ferenc magyartanár készített fel. A második helyen Zsigmond Nóra (Fejér Piroska), a harmadikon Perdi Petra (Rancz-Gyárfás Zsuzsanna) végzett, míg Csoboth Kinga-Réka (dr. Deák Ferenc) dicséretben részesült. Jutalmuk – a tapasztalatszerzés mellett – könyv és könyvutalvány, továbbá a győztes a főtéri rendezvényen, az „ezüstérmes” a március 15-én este az Atrium vendéglőben a testvérvárosok küldöttei tiszteletére szervezendő díszvacsorán mondhatja el beszédét.

Háromszék
