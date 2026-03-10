Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

A mindenkori harcok és forradalmak üzenetével színpadra lép a Hargita Együttes és az Ifik a néptánc hagyományos formanyelvén, a gödöllői Urban Verbunk Junior pedig kortárs, modernebb megközelítésében. Élőben kíséri őket a Tarló Zenekar. A rendhagyó gálaműsort több mint 90 táncossal szervezik meg március 14-én, szombaton 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában.

A belépő ára 15 lej, amelyet a prokult.ro oldalon, a Szakszervezetek Művelődési Házának a jegypénztárában hétfő, szerdán és pénteken 10 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között, valamint az előadás előtt lehet megvásárolni.