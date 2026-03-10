Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

Fotó: Borbély Fanni
Rendhagyó gálaműsorral készül a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik szombaton Csíkszeredában.
A mindenkori harcok és forradalmak üzenetével színpadra lép a Hargita Együttes és az Ifik a néptánc hagyományos formanyelvén, a gödöllői Urban Verbunk Junior pedig kortárs, modernebb megközelítésében. Élőben kíséri őket a Tarló Zenekar. A rendhagyó gálaműsort több mint 90 táncossal szervezik meg március 14-én, szombaton 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában.
A belépő ára 15 lej, amelyet a prokult.ro oldalon, a Szakszervezetek Művelődési Házának a jegypénztárában hétfő, szerdán és pénteken 10 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között, valamint az előadás előtt lehet megvásárolni.
Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.
A 13A jelzésű országút mindkét sávját lezárták az autós forgalom elől Csíkszereda bejáratánál, mivel kigyulladt egy autó kedden délelőtt.
Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.
Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.
Először végeztek túliumlézeres eljárással urológiai műtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban hétvégén egy németországi professzor iránymutatásával. A ThuLep lézergépet egyelőre kölcsönbe kapta a kórház, de tervezik, hogy vásárolnak egyet.
Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.
Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.
Új, hasznos funkcióval bővült a Csíki Trans honlapja. A Megállók menüpontban mostantól egyetlen kattintással megtekinthető, hogy az adott buszmegállóban mely járatok közlekednek, valamint az is, mikor érkezik a következő autóbusz.
A Sapientiának be kell kerülnie Románia legjobb egyetemei közé, ebben pedig számíthat a magyar kormány támogatására a felsőoktatási intézmény – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön Csíkszeredában.
