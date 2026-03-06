Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.
Az alcsíki Csíkszentsimon a gólyáiról is ismert település. Ahogy arról korábban részletesen írtunk, a szakemberek szerint a Csíki-medence területén mintegy 150 gólyapár költ, ezek közül pedig a legtöbb Alcsíkon található: Csíkszentsimon községben például ötvennél is több költő gólyapárt tartanak számon.
Bár több fehér gólya is „hazaköltözött” az elmúlt két hétben Hargita megyébe, az időjárás nem kedvez számukra. Az elmúlt napokra jellemző mínusz fokok és a kiadós havazás miatt nehezebben tudnak táplálékhoz jutni, hiszen a szántóföldeket hó borítja.
A helyiek minden tavasszal figyelemmel kísérik a vándormadarak visszatérését, amelyet sokan a tavasz egyik legbiztosabb jelének tartanak.A gólyák
A szakemberek szerint a hideg önmagában nem jelent akkora gondot számukra, a hóval borított földek viszont megnehezítik a táplálékszerzést.
Az első példány megjelenése csak a kezdet: a következő hetekben további gólyák is megérkeznek, és fokozatosan benépesítik a korábbi években elfoglalt fészkeiket. A tavasz közeledtével így egyre gyakrabban lehet majd látni a település fölött köröző vagy a fészkekben pihenő madarakat.
Az utóbbi években a gólyák visszatérését már nemcsak a helyiek figyelik: egyes fészkeknél elhelyezett kamerák segítségével az interneten is követhető, mikor foglalják el újra a fészkeiket a hosszú útról visszatérő madarak.
Húsz éve lehet minden tavasztól késő őszig megfigyelni a gólyák életét webkamera segítségével a Maros megyei Sáromberkén. Március 4-én újraindult az élő közvetítés, két kamerán is lehet figyelni, mikor érkeznek a madarak.
