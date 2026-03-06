Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.

Az alcsíki Csíkszentsimon a gólyáiról is ismert település. Ahogy arról korábban részletesen írtunk, a szakemberek szerint a Csíki-medence területén mintegy 150 gólyapár költ, ezek közül pedig a legtöbb Alcsíkon található: Csíkszentsimon községben például ötvennél is több költő gólyapárt tartanak számon. korábban írtuk Nem a hideg, hanem a hótakaró okoz gondot a visszatérő gólyáknak Bár több fehér gólya is „hazaköltözött” az elmúlt két hétben Hargita megyébe, az időjárás nem kedvez számukra. Az elmúlt napokra jellemző mínusz fokok és a kiadós havazás miatt nehezebben tudnak táplálékhoz jutni, hiszen a szántóföldeket hó borítja. A helyiek minden tavasszal figyelemmel kísérik a vándormadarak visszatérését, amelyet sokan a tavasz egyik legbiztosabb jelének tartanak.A gólyák

rendszerint március végén vagy április elején érkeznek vissza a térségbe, azonban az időjárás jelentősen befolyásolhatja a visszatérés időpontját.