Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megérkezett az első gólya Csíkszentsimonba – jelentette be március 6-án a község polgármestere. A vándormadár érkezését sokan a tavasz egyik első biztos jelének tekintik, ezért a helyiek minden évben figyelemmel kísérik érkezésüket.

Székelyhon

2026. március 06., 13:292026. március 06., 13:29

Az alcsíki Csíkszentsimon a gólyáiról is ismert település. Ahogy arról korábban részletesen írtunk, a szakemberek szerint a Csíki-medence területén mintegy 150 gólyapár költ, ezek közül pedig a legtöbb Alcsíkon található: Csíkszentsimon községben például ötvennél is több költő gólyapárt tartanak számon.

korábban írtuk

Nem a hideg, hanem a hótakaró okoz gondot a visszatérő gólyáknak
Nem a hideg, hanem a hótakaró okoz gondot a visszatérő gólyáknak

Bár több fehér gólya is „hazaköltözött” az elmúlt két hétben Hargita megyébe, az időjárás nem kedvez számukra. Az elmúlt napokra jellemző mínusz fokok és a kiadós havazás miatt nehezebben tudnak táplálékhoz jutni, hiszen a szántóföldeket hó borítja.

A helyiek minden tavasszal figyelemmel kísérik a vándormadarak visszatérését, amelyet sokan a tavasz egyik legbiztosabb jelének tartanak.A gólyák

rendszerint március végén vagy április elején érkeznek vissza a térségbe, azonban az időjárás jelentősen befolyásolhatja a visszatérés időpontját.

A szakemberek szerint a hideg önmagában nem jelent akkora gondot számukra, a hóval borított földek viszont megnehezítik a táplálékszerzést.

Az első példány megjelenése csak a kezdet: a következő hetekben további gólyák is megérkeznek, és fokozatosan benépesítik a korábbi években elfoglalt fészkeiket. A tavasz közeledtével így egyre gyakrabban lehet majd látni a település fölött köröző vagy a fészkekben pihenő madarakat.

Az utóbbi években a gólyák visszatérését már nemcsak a helyiek figyelik: egyes fészkeknél elhelyezett kamerák segítségével az interneten is követhető, mikor foglalják el újra a fészkeiket a hosszú útról visszatérő madarak.

korábban írtuk

Élőben követhetjük, mikor érkeznek a gólyák a fészekbe
Élőben követhetjük, mikor érkeznek a gólyák a fészekbe

Húsz éve lehet minden tavasztól késő őszig megfigyelni a gólyák életét webkamera segítségével a Maros megyei Sáromberkén. Március 4-én újraindult az élő közvetítés, két kamerán is lehet figyelni, mikor érkeznek a madarak.

Csíkszék Csíkszentsimon
