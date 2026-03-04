Rovatok
Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.

Székelyhon

2026. március 04., 11:182026. március 04., 11:18

Könnyebben eligazodhatnak a járatok között a csíkszeredai tömegközlekedést használó utasok: a Csíki Trans honlapján már működik az útvonaltervező, így

nem kell többé egyenként kikeresni, hogy hánykor indul a busz, honnan, melyik vonalra kell felszállni, hol szükséges átszállni.

Az útvonaltervező gyorsan és hatékonyan megmutatja a legjobb lehetőségeket, elég megadni az indulási és érkezési pontot, és a rendszer segít megtervezni az utazást – olvasható a közszállításért felelős vállalkozás bejegyzésében.

Fontos, hogy a keresés során a honlapjukon, illetve a térképen szereplő megállóneveket használják az utasok – hívja fel a figyelmet a Csíki Trans.

Csíkszék Csíkszereda
