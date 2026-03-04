Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.
Könnyebben eligazodhatnak a járatok között a csíkszeredai tömegközlekedést használó utasok: a Csíki Trans honlapján már működik az útvonaltervező, így
Az útvonaltervező gyorsan és hatékonyan megmutatja a legjobb lehetőségeket, elég megadni az indulási és érkezési pontot, és a rendszer segít megtervezni az utazást – olvasható a közszállításért felelős vállalkozás bejegyzésében.
Fontos, hogy a keresés során a honlapjukon, illetve a térképen szereplő megállóneveket használják az utasok – hívja fel a figyelmet a Csíki Trans.
Az már biztosnak tűnik, hogy korlátozni fogják a nyerőgépeket és más, hasonló szerencsejátékokat üzemeltető helyek működését Csíkszeredában, de akár az is megtörténhet, hogy teljesen betiltják ezeket. A döntést egyeztetések előzik meg.
Újabb játszótéri elemeket helyeztek ki a csíkszeredai központi parkban, az elkerített övezet azonban még építőtelep, ezért arra kérik a szülőket, hogy a munkálatok befejezéséig ne engedjék a gyerekeiket ott játszani.
Európai uniós támogatással további osztálytermeket, tornatermet, mosodát építenek az egyik csíkkozmási iskola mellé, ugyanakkor felújítanak két iskolaépületet. A projekt a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását is támogatja.
Nyolc juhot és négy bárányt loptak el keddre virradóra Csíkcsicsóban, az Új negyedből, a károsultak feljelentést tettek.
Facebook bejegyzésben hagyott búcsúüzenetet, nem sokkal később holtan találtak rá egy csíkszeredai nőre hétfő este.
Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.
Féléves kényszerszünet után újra zöld utat kapott a szépvízi sportközpont építése, idén azonban csak a beruházás 50 százalékának elvégzésére adott engedélyt az Országos Befektetési Társaság. A munkálatot a kiszolgáló épületek megépítésével folytatják.
A csíkszeredai városházán 57 állást kell megszüntetni júliusig, ami a gyakorlatban 24 alkalmazott elbocsátását jelentheti, a kormány közigazgatási reformcsomagjának eredményeként. Mindez magával hozza a teljes hivatali apparátus átszervezését is.
Nem volt jogosítványa és alkoholos befolyásoltság alatt vezetett az a fiatalember, aki balesetet okozott Csíkszeredában csütörtök este – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Jubileumi, tizedik alkalommal indul útnak a túrázás és a történelem iránt érdeklődők közössége március 8-án, vasárnap, hogy közösen hódítsák meg a Magyaros-tetőt.
szóljon hozzá!