Útvonaltervező könnyíti a tömegközlekedést használók mindennapjait Csíkszeredában

Elindult a Csíki Trans honlapján az útvonaltervező, amely jelentősen megkönnyíti az utasok mindennapjait.

Könnyebben eligazodhatnak a járatok között a csíkszeredai tömegközlekedést használó utasok: a Csíki Trans honlapján már működik az útvonaltervező , így

nem kell többé egyenként kikeresni, hogy hánykor indul a busz, honnan, melyik vonalra kell felszállni, hol szükséges átszállni.

Az útvonaltervező gyorsan és hatékonyan megmutatja a legjobb lehetőségeket, elég megadni az indulási és érkezési pontot, és a rendszer segít megtervezni az utazást – olvasható a közszállításért felelős vállalkozás bejegyzésében.

Fontos, hogy a keresés során a honlapjukon, illetve a térképen szereplő megállóneveket használják az utasok – hívja fel a figyelmet a Csíki Trans.