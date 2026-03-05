Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában

Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az egészségügyi intézmény.

Ennek eredményeként ugyanakkor a hónap jelentős részében az éjszakai ügyeleteket is sikerült lefedni.

A fogászati ügyeleti beosztás megtekinthető a kórház honlapján.

Hirdetés

A Sürgősségi Betegellátó Egységek működésére vonatkozó, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott rendelet meghatározza,