Reggeltől estig, sőt éjszakánként is lesz sürgősségi fogászati ügyelet Csíkszeredában

Öt újabb fogorvos vállalt ügyeletet a megyei kórház sürgősségi osztályának keretében működő sürgősségi fogászati rendelőben Csíkszeredában, így mostmár minden nap reggeltől estig működik a sürgősségi fogászati ügyelet – adta hírül az egészségügyi intézmény.
Ennek eredményeként ugyanakkor a hónap jelentős részében az éjszakai ügyeleteket is sikerült lefedni.
A fogászati ügyeleti beosztás megtekinthető a kórház honlapján.
A Sürgősségi Betegellátó Egységek működésére vonatkozó, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott rendelet meghatározza,
A jogszabály szerint a sürgősség keretében ellátható esetek:
traumatizált fog húzása,
szájnyálkahártya gyulladás,
ulcero-nekrotikus ínygyulladás-szájnyálkahártya gyulladás,
akut fogbél-gyulladás,
akut fogmeder-gyulladás,
tályog,
szájüregi vérzés csillapítása,
a fogak baleseti sérüléseinek ellátása,
bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
frissen tört állcsont nyugalomba helyezése,
állkapocs-ficam visszahelyezése.
