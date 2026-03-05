Egy polgármester szerint a lottózókat is érintheti a szerencsejáték-termek betiltásáról szóló rendelet

A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.

Horia Motrescu az elsők között jelentette be Brassó megyében, hogy amint a 2026/7-es sürgősségi rendelet hatályba lép, javaslatot tesz a helyi tanácsnak a szerencsejátékok betiltására.

A határozattervezet előterjesztésével azonban egyelőre várnak, mert szerinte