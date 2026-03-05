Egy polgármester szerint a lottózókat is érintheti a szerencsejáték-termek betiltásáról szóló rendelet

Képünk illusztráció
Fotó: Román Lottótársaság
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
2026. március 05., 11:522026. március 05., 11:52
2026. március 05., 11:532026. március 05., 11:53
Horia Motrescu az elsők között jelentette be Brassó megyében, hogy amint a 2026/7-es sürgősségi rendelet hatályba lép, javaslatot tesz a helyi tanácsnak a szerencsejátékok betiltására.
A határozattervezet előterjesztésével azonban egyelőre várnak, mert szerinte
Az Agerpresnek nyilatkozó elöljáró rámutatott, a rendelet egyik fő problémája, hogy általánosan fogalmaz, és úgy is értelmezhető, hogy
A 2009/77-es sürgősségi rendelet értelmében nemcsak a játékgépek vagy a fogadóirodák minősülnek szerencsejátéknak, hanem például a hatos lottó is – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki igényléssel fordul a prefektúrához, hogy tisztázzák, pontosan mire vonatkozik az új jogszabály.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
Tűz ütött ki szerda este egy nagyszebeni tömbházlakásban; egy ember súlyosan megsérült, újraélesztésre volt szükség.
A kormány a csütörtöki ülésén rendeletet fogadhat el a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
