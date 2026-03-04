Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Vlagyimir Putyin elmondta, hogy előző napi telefonbeszélgetésük során Orbán Viktor miniszterelnök is érintette ezt a kérdést, és kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását.
– jelentette be
Szijjártó Péter, aki emellett hazánk energiabiztonságának garantálásáról is egyeztetéseket folytatott, azt emelte ki, hogy Ukrajnában számos kárpátaljai magyart kényszerrel besoroztak, és közülük sokan elestek, sokan eltűntek, illetve vannak, akik orosz hadifogságba estek.
Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy áttekintették a két ország energetikai együttműködésének fő kérdéseit, továbbá a nemzetközi helyzetet, tekintettel arra, hogy a globális energiapiac súlyos kihívások előtt áll.
– figyelmeztetett
Üdvözölte, hogy Vlagyimir Putyintól garanciát kapott arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak a hatályos szerződések alapján
„Megállapodtunk abban is, hogy ha a szállítási útvonalak ellehetetlenülnek különböző okok miatt, akkor mindig keresünk alternatív megoldásokat. Például ha a vezetékes olajszállítás továbbra is nehézségekbe ütközik, akkor a tengeri szállítási lehetőségeket vesszük számba” – tudatta, majd kifejtette, hogy Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon megerősítette a védelmét ezeknek a vezetékeknek, „ami azért is fontos, mert azok, akik blokkolják a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, azok egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket”.
„Az elnök úr megerősítette azt a korábban nyilvánosan is elmondott információt, amely szerint ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák. Egy ilyen terrortámadás Magyarország földgázellátását gyakorlatilag ellehetetlenítené” – mondta.
– erősítette meg a magyar külügyminiszter.
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó szólaltatta meg először.
Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében
A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki a PAID vezérigazgatója.
Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.
Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.
Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.
Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.
Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.
