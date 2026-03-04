Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán

A 80 éves Kárp György pályatársaival – Győrffy András, Nagy István és Szélyes Ferenc – lép színpadra, hogy közösen idézzék fel pályájuk emlékezetes pillanatait.

Az est keretében bemutatják Szucher Ervin Kárp György – vidám hétköznapok és szomorú vasárnap között című kötetét is, amely a marosvásárhelyi művész életútját és munkásságát mutatja be.

A rendezvényre a belépés díjtalan. A szervezők – a Bernády Közművelődési Egylet és Szováta Város Önkormányzata – minden érdeklődőt szeretettel várnak.