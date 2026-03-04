Rovatok
Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent

Turisták Velencében. Az Olaszországban eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is kiemelkedően magas uniós szinten. Képünk illusztráció

Turisták Velencében. Az Olaszországban eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is kiemelkedően magas uniós szinten. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.

Székelyhon

2026. március 04., 16:322026. március 04., 16:32

Az EU tagállamaiban működő szálláshelyeken csaknem 3,1 milliárd vendégéjszakát regisztráltak, ami 2,2 százalékos növekedést, vagyis 66,4 millióval több éjszakát jelent 2024-hez képest – derül ki az Agerpres által szemlézett Eurostat-adatokból.

A vendégéjszakák száma a 27 tagállam közül 24-ben nőtt. A legnagyobb bővülést Máltán (10,1 százalék 2024-hez képest) és Lengyelországban (7,2 százalék) jegyezték.

Csökkenést Luxemburgban (mínusz 2,4 százalék), Romániában (mínusz 1,7 százalék) és Írországban (mínusz 0,4 százalék) regisztráltak.

Romániában 29,685 millió vendégéjszakát könyveltek el a kereskedelmi szálláshelyeken, míg Bulgáriában 28,816 milliót, Magyarországon 33,218 milliót, Csehországban 59,143 milliót, Lengyelországban pedig 104,692 milliót.

Uniós szinten a vendégéjszakák közel kétharmada (61,7 százalék) négy országban koncentrálódott:

Spanyolországban (513,6 millió), Olaszországban (476,9 millió), Franciaországban (471,7 millió) és Németországban (442,1 millió).

A legalacsonyabb értékeket Luxemburgban (3,6 millió), Lettországban (5,0 millió) és Észtországban (6,7 millió) regisztrálták.

Az uniós turizmus növekedésének fő hajtóereje a nemzetközi turizmus volt:

a külföldi látogatók által eltöltött vendégéjszakák száma 3,4 százalékkal, azaz 49,7 millióval nőtt, ami a teljes, 66,4 milliós bővülés mintegy háromnegyedét tette ki.

A belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma Romániában csökkent a legnagyobb mértékben: 2025-ben 896 000-rel kevesebbet regisztráltak, ami 3,5 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest.

Lengyelországban ezzel szemben több mint ötmillióval nőtt a belföldi turisták vendégéjszakáinak száma.

