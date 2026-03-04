Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent

Turisták Velencében. Az Olaszországban eltöltött vendégéjszakák száma továbbra is kiemelkedően magas uniós szinten. Képünk illusztráció
Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.
Az EU tagállamaiban működő szálláshelyeken csaknem 3,1 milliárd vendégéjszakát regisztráltak, ami 2,2 százalékos növekedést, vagyis 66,4 millióval több éjszakát jelent 2024-hez képest – derül ki az Agerpres által szemlézett Eurostat-adatokból.
A vendégéjszakák száma a 27 tagállam közül 24-ben nőtt. A legnagyobb bővülést Máltán (10,1 százalék 2024-hez képest) és Lengyelországban (7,2 százalék) jegyezték.
Romániában 29,685 millió vendégéjszakát könyveltek el a kereskedelmi szálláshelyeken, míg Bulgáriában 28,816 milliót, Magyarországon 33,218 milliót, Csehországban 59,143 milliót, Lengyelországban pedig 104,692 milliót.
Uniós szinten a vendégéjszakák közel kétharmada (61,7 százalék) négy országban koncentrálódott:
A legalacsonyabb értékeket Luxemburgban (3,6 millió), Lettországban (5,0 millió) és Észtországban (6,7 millió) regisztrálták.
Az uniós turizmus növekedésének fő hajtóereje a nemzetközi turizmus volt:
A belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma Romániában csökkent a legnagyobb mértékben: 2025-ben 896 000-rel kevesebbet regisztráltak, ami 3,5 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest.
Lengyelországban ezzel szemben több mint ötmillióval nőtt a belföldi turisták vendégéjszakáinak száma.
