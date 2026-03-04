Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent

Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.

Az EU tagállamaiban működő szálláshelyeken csaknem 3,1 milliárd vendégéjszakát regisztráltak, ami 2,2 százalékos növekedést, vagyis 66,4 millióval több éjszakát jelent 2024-hez képest – derül ki az Agerpres által szemlézett Eurostat-adatokból.

A vendégéjszakák száma a 27 tagállam közül 24-ben nőtt. A legnagyobb bővülést Máltán (10,1 százalék 2024-hez képest) és Lengyelországban (7,2 százalék) jegyezték.