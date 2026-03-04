Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból

A bejelentés értelmében az első repülőgép a tervek szerint szerdán 18:35-kor, a második csütörtök hajnali 03:30-kor indulna Dubajból a román fővárosba.

A járatokat indító légitársaság elküldte a beszállókártyákat a korábban jeggyel rendelkező utasoknak, akiket arra kérnek, hogy az utasításoknak megfelelően jelentkezzenek a reptéren. Előzőleg győződjenek meg arról, hogy a biztonsági helyzet megengedi a reptérre utazást, a légitársaság pedig visszaigazolta, hogy közlekedik a járatuk – írja az Agerpres a külügy Facebook-oldalán közzétett bejegyzést idézve.

Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő kedden azt nyilatkozta, hogy több mint háromezer román állampolgár kért konkrét segítséget a hazatéréshez a Perzsa-öböl térségének országaiból.