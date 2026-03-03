Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó

Egy bő hónapja egyetlen autót sem szállítottak el

A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.

Simon Virág 2026. március 03., 18:482026. március 03., 18:48

Január végén állította meg és igazoltatta a marosvásárhelyi közlekedésrendészet a Maros megyei megyeszékhelyen tevékenykedő vontatóautót, amely a városban szabálytalanul parkoló autókat szállította el. A rendőrségi ellenőrzés nyomán

bevonták a gépkocsi rendszámtábláit, ellehetetlenítve annak működését.

Hirdetés Másképp értelmezik a törvényt Mint beszámoltunk róla, Soós Zoltán polgármester a Székelyhon kérdésére hivatali visszaélésnek minősítette az intézkedést, amely

szerinte azért történhetett meg, mert a vontatójármű egy rendőr szabálytalanul parkolt autóját is elszállította.

A városvezető azt mondta, hogy a szolgáltatásra minden szükséges engedélyük megvolt és a bukaresti szakhatóságtól kaptak engedélyt az autók elszállítására. A rendőrség viszont azt állította, hogy

ehhez a szolgáltatáshoz a járműnek helyi, áruszállításra feljogosító engedélyre is szüksége van.

A városháza első körben a bíróságoz fordult jogorvoslatért, azt kérve, hogy a bíróság döntse el, elegendő-e a bukaresti engedély, vagy valóban szükség van helyi, áruszállításra vonatkozó jóváhagyásra is. A bíróság február közepén úgy értékelte, hogy ez nem sürgősségi ügy, így nem tárgyalta a beadványt. Borsos Csaba, a városháza sajtószóvivője akkor azt nyilatkozta, hogy

március elsején térhet vissza a vontatóautó a munkába, akkor indulhat újra a szolgáltatás.

Mégis beszerezték az áruszállítási engedélyt A Székelyhon megkeresésre Cristina Pruteanu sajtószóvivő most arról számolt be, hogy egyelőre nem indították újra a szolgáltatást. „Tisztáznunk kell minden törvényes előírást és kötelezettséget, és ez mindeddig nem történt meg.

A marosvásárhelyi városháza kifizette a rendőrség által kirótt pénzbírságot és beszerezte azon engedélyeket, iratokat, amelyek hiányát kifogásolta a közlekedési rendőrség. Minden iratot elküldtük a rendőrségre, kérve, hogy adják vissza a gépkocsi rendszámtábláit. Ezen kérésünkre egyelőre nem kaptunk választ”

– közölte. Mikor indulhat újra? Megkérdeztük, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal indít-e kártérítési eljárást a rendőrség ellen, amiért több mint egy hónapja nem tudja elvontatni az illegálisan parkoló járműveket, ez pedig bevételkiesést eredményez az önkormányzat számára. Az illetékes azt mondta, egyelőre ilyen eljárást nem indítottak, de elemzik a törvényes kereteket és nem mondtak le róla. Cristina Pruteanu kihangsúlyozta, hogy

a két közintézmény közötti kapcsolat a törvényes keretek között zajlik.