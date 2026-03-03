Továbbra sem vethető be Marosvásárhelyen a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító autó

Egy bő hónapja egyetlen autót sem szállítottak el
Fotó: Haáz Vince
A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.
Január végén állította meg és igazoltatta a marosvásárhelyi közlekedésrendészet a Maros megyei megyeszékhelyen tevékenykedő vontatóautót, amely a városban szabálytalanul parkoló autókat szállította el. A rendőrségi ellenőrzés nyomán
Mint beszámoltunk róla, Soós Zoltán polgármester a Székelyhon kérdésére hivatali visszaélésnek minősítette az intézkedést, amely
A városvezető azt mondta, hogy a szolgáltatásra minden szükséges engedélyük megvolt és a bukaresti szakhatóságtól kaptak engedélyt az autók elszállítására.
Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.
A rendőrség viszont azt állította, hogy
A városháza első körben a bíróságoz fordult jogorvoslatért, azt kérve, hogy a bíróság döntse el, elegendő-e a bukaresti engedély, vagy valóban szükség van helyi, áruszállításra vonatkozó jóváhagyásra is. A bíróság február közepén úgy értékelte, hogy ez nem sürgősségi ügy, így nem tárgyalta a beadványt. Borsos Csaba, a városháza sajtószóvivője akkor azt nyilatkozta, hogy
A Székelyhon megkeresésre Cristina Pruteanu sajtószóvivő most arról számolt be, hogy egyelőre nem indították újra a szolgáltatást.
„Tisztáznunk kell minden törvényes előírást és kötelezettséget, és ez mindeddig nem történt meg.
– közölte.
Megkérdeztük, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal indít-e kártérítési eljárást a rendőrség ellen, amiért több mint egy hónapja nem tudja elvontatni az illegálisan parkoló járműveket, ez pedig bevételkiesést eredményez az önkormányzat számára. Az illetékes azt mondta, egyelőre ilyen eljárást nem indítottak, de elemzik a törvényes kereteket és nem mondtak le róla. Cristina Pruteanu kihangsúlyozta, hogy
Kíváncsiak voltunk, hogy mire számítanak, mikor tud újraindulni a szabálytalanul parkoló autók elszállítása. Az illetékes erre nem tudott válaszolni, mint hangsúlyozta, várják a közlekedésrendészet válaszát.
