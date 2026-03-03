Rovatok
Éjszaka landolt a két mentőjárat Bukarestben

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

A közel-keleti konfliktus térségében rekedt összesen 318 román állampolgár térhetett haza Romániába azzal a két különjárattal, amelyek a keddre virradó éjszaka szálltak le az otopeni-i repülőtéren – számolt be Oana Țoiu külügyminiszter.

Székelyhon

2026. március 03., 10:312026. március 03., 10:31

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint az utazási irodák és a Tarom légitársaság által közösen szervezett járatok zarándokokat és turistákat szállítottak haza Egyiptomból. Valamennyien a

Taba határátkelőn jutottak át Izraelből Egyiptomba a kairói román nagykövetség munkatársainak segítségével.

Oana Țoiu azt is közölte, hogy a továbbiakban is kapcsolatban állnak Badr Abdel-Aati egyiptomi külügyminiszterrel a turistacsoportoknak való segítségnyújtásért. A Közel-Keleten tartózkodó román állampolgárokat továbbra is óvatosságra és a hivatalos tájékoztatások követésére intette a külügyi tárca vezetője – írja az Agerpres.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
