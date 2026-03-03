Három autó ütközött Csíkdelne bejáratánál

Közlekedési baleset történt csütörtök reggel a 12A jelzésű országút és a 123E megyei út kereszteződésében, Csíkdelne település bejáratánál.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívón 8:30 körül érkezett bejelentés az esetről. A helyszíni elsődleges vizsgálatok alapján három személygépkocsi volt érintett az ütközésben.

A baleset következtében az egyik járművezetőt kórházba szállították orvosi ellátásra.

A forgalom a térségben váltakozva, egy sávon halad, a rendőrök irányítják a közlekedést. Az ügy körülményeit tovább vizsgálják.