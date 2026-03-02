Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás

Fotó: Pixabay
Az Ilie Bolojan miniszterelnök által hétfőre összehívott tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a román hatóságok elsődlegesen a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítására összpontosítanak.
A kormány közleménye szerint hétfő este két TAROM-géppel érkeznek Bukarestbe az Izraelből Egyiptomba kimenekített román állampolgárok.
A következő időszakban további járatokat szerveznek az Izraelben konzuli segítséget kérő román állampolgárok hazahozatalára – számol be az Agerpres.
A közlemény szerint a hatóságok más közel-keleti országokban tartózkodó román állampolgárok hazaszállítását is előkészítik. A tanácskozás résztvevőinek döntése értelmében
Ennek érdekében a közlekedési és a külügyminisztérium hétfőn egyeztet a légitársaságok képviselőivel a biztonságos hazaszállítás megszervezéséről – tájékoztatott a kormány sajtóirodája.
Közölték azt is, hogy az illetékes minisztériumok hétfőn egyeztetnek azokkal az utazási irodákkal, amelyek közvetítésével román turisták jutottak el a térségbe. A kormány hangsúlyozta, hogy a törvényi előírások alapján a hatóságoknak, a légitársaságoknak és az utazásszervezőknek együtt kell működniük a turisták, illetve az érintett országokban dolgozó és segítséget kérő román állampolgárok hazaszállításában.
Több mint tízmillió lejes beruházással gyarapodnak a gyergyószentmiklósi iskolák. Hét tanintézménybe és az iskolás sportklubhoz is korszerű digitális eszközök, laborfelszerelések és új bútorzat érkezik.
Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.
Ismét összeültek hétfőn a koalíciós pártok vezetői, hogy megvitassák a 2026-os állami költségvetés tervezetét.
Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.
Az elmúlt 24 órában összesen 87 személyen segített a Salvamont, a Hargita megyei hegyimentőket is többször riasztották.
Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.
Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.
Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.
Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.
