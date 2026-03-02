Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás

Az Ilie Bolojan miniszterelnök által hétfőre összehívott tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a román hatóságok elsődlegesen a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítására összpontosítanak.

A kormány közleménye szerint hétfő este két TAROM-géppel érkeznek Bukarestbe az Izraelből Egyiptomba kimenekített román állampolgárok.

Az érintetteket szárazföldi úton juttatták át Egyiptomba a román állam és a román diplomaták támogatásával.

A következő időszakban további járatokat szerveznek az Izraelben konzuli segítséget kérő román állampolgárok hazahozatalára – számol be az Agerpres. A közlemény szerint a hatóságok más közel-keleti országokban tartózkodó román állampolgárok hazaszállítását is előkészítik. A tanácskozás résztvevőinek döntése értelmében

elsőbbséget élveznek a gyermekek és az egészségügyi esetek.