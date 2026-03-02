Rovatok
Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó

Sok szempontból egészséges, de egyáltalán nem mindegy, hogy meddig böjtölünk – vallja dr. Lőrinczi Kincső diabetológus és dietetológus szakorvos. Videónkból kiderül az is, mire érdemes fokozottan odafigyelni, illetve kiknek nem ajánlott a böjtölés.

Liget

2026. március 02., 16:132026. március 02., 16:13

Egészség Böjt Étkezés
