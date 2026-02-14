Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom

Zsuzsi és Levente
Fotó: Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.
1981 nyarán Szekszárdról érkezett a tizenhat éves Zsuzsi, míg Kaposvárról Levente, a tizennyolc éves végzős gimnazista, a Baranya megyei Bólyba címerező táborba. A sors szeszélye úgy hozta, hogy találkoztak, és szinte azonnal egymásba szerettek.
Álmuk nagy volt: megfogadták, hogy a tábor elmúltával sem engedik, hogy szétváljanak útjaik. Eltervezték az életüket: házasság, öt lány, egyikük neve Virág lesz. Szép, csodás és szinte hihetetlen – és valóban, az élet közbeszólt.
Fotó: Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
Egy ideig leveleztek, Levente meg is látogatta, sőt szilveszterezni is elhívta a lányt, de Zsuzsit nem engedték el a szülei. A fiatalembert felőrölte a hiába való várakozás, ezért szakítottak.
– ismételgette magában Zsuzsi, ki tudja mennyiszer... miközben a szíve darabokra tört.
De egyszer minden elmúlik, az idő mindent sebet begyógyít. Zsuzsi új életet épített: három gyönyörű lány, boldog család, sikeres szakmai karrier. Levente tengerészként járta a világot, saját családot alapított, két lánnyal. A múlt árnyéka csak emlék maradt.
A fordulat kettőjük életében Zsuzsi válása után következett be. Az asszony, aki új életet kezdett, 2008-ban az IWIW-en ismerősök keresgetése kapcsán bukkant rá hajdani szerelmére. „Mi lehet vele?” – jut eszébe sokaknak, ha múltja szereplői után kutat. Nemcsak nevére, Levente születésnapjára is emlékezett. Ráírt, de a levélre néhány hétig nem jött válasz. Kiderült azért, mert a férfi szolgálatban volt és csak azután írt vissza, hogy hazatért a tengerről. És onnantól kezdve már egy új fejezet kezdődött: hosszú levelezésüket ritka találkozások követték, és sok-sok rendezni való.
Fotó: Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum
2021-ben házasodtak össze, saját kezükkel felújított, patinás, régi villában élnek Budapest külvárosában, és ahogy gyerekként eltervezték: együttesen épp öt lányuk van.
vallja mosolyogva az örök optimista Zsuzsi, akinek – éppen a beszélgetésünk ideje alatt – kandallót épített a nappaliban férje.
És mitől székely a menyasszony? Mert történetesen a családja gyökereit lelkesen kutató Zsuzsi anyai oldalról háromszéki székely lány.
Légy részese te is a Székely Menyasszonynak! Ahhoz, hogy a készülő sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai tárlat a székely magyar közösség múltjának és jelenének sokszínű, élő lenyomata lehessen, Rád is szükség van! Töltsd fel a Magyar Menyasszony weboldalán saját, szüleid, nagyszüleid, családtagjaid esküvői fotóját, történetét!
