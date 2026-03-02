A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői

Fotó: Orbán Orsolya
Ismét összeültek hétfőn a koalíciós pártok vezetői, hogy megvitassák a 2026-os állami költségvetés tervezetét.
A Victoria-palotában zajló ülésen jelen van Ilie Bolojan miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, a Szociáldemokrata Pártot vezető Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke, Dominic Fritz, a nemzeti kisebbségek parlamenti frakcióját vezető Varujan Pambuccian, Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu és Cseke Attila miniszterek, valamint Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester – ismerteti az Agerpres.
Korábban a PSD első alelnöke, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a kormánykoalíció hétfő délutáni ülésén a pénzügyminiszter ismerteti a 2026-os állami költségvetés szerkezetét.
A szociáldemokraták vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a politikus közölte: a koalíciós egyeztetés után
Az elemzés eredményétől függően döntenek arról, megszavazzák-e a 2026-os büdzsét – tette hozzá.
Politikai források szerint az ülésen tárgyalnak a költségvetési bevételekből a helyi önkormányzatoknak juttatandó összegekről, illetve az országos beruházási programokról is.
Információik szerint a PSD által javasolt szolidaritási csomag finanszírozási lehetőségeinek megvitatása is szerepel az ülés napirendjén.
