A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői

Ismét összeültek hétfőn a koalíciós pártok vezetői, hogy megvitassák a 2026-os állami költségvetés tervezetét.

A Victoria-palotában zajló ülésen jelen van Ilie Bolojan miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, a Szociáldemokrata Pártot vezető Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke, Dominic Fritz, a nemzeti kisebbségek parlamenti frakcióját vezető Varujan Pambuccian, Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu és Cseke Attila miniszterek, valamint Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester – ismerteti az Agerpres.

Korábban a PSD első alelnöke, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a kormánykoalíció hétfő délutáni ülésén a pénzügyminiszter ismerteti a 2026-os állami költségvetés szerkezetét.

A szociáldemokraták vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a politikus közölte: a koalíciós egyeztetés után