Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A 2026-os költségvetésről egyeztetnek a koalíciós pártok vezetői

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét összeültek hétfőn a koalíciós pártok vezetői, hogy megvitassák a 2026-os állami költségvetés tervezetét.

Székelyhon

2026. március 02., 14:302026. március 02., 14:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Victoria-palotában zajló ülésen jelen van Ilie Bolojan miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, a Szociáldemokrata Pártot vezető Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke, Dominic Fritz, a nemzeti kisebbségek parlamenti frakcióját vezető Varujan Pambuccian, Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu és Cseke Attila miniszterek, valamint Ciprian Ciucu bukaresti főpolgármester – ismerteti az Agerpres.

Korábban a PSD első alelnöke, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a kormánykoalíció hétfő délutáni ülésén a pénzügyminiszter ismerteti a 2026-os állami költségvetés szerkezetét.

Hirdetés

A szociáldemokraták vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a politikus közölte: a koalíciós egyeztetés után

a PSD megvizsgálja, hogy a párt által korábban kért intézkedések és prioritások szerepelnek-e a költségvetés tervezetében.

Az elemzés eredményétől függően döntenek arról, megszavazzák-e a 2026-os büdzsét – tette hozzá.

Politikai források szerint az ülésen tárgyalnak a költségvetési bevételekből a helyi önkormányzatoknak juttatandó összegekről, illetve az országos beruházási programokról is.

Információik szerint a PSD által javasolt szolidaritási csomag finanszírozási lehetőségeinek megvitatása is szerepel az ülés napirendjén.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 02., hétfő

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás

Az Ilie Bolojan miniszterelnök által hétfőre összehívott tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy a román hatóságok elsődlegesen a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítására összpontosítanak.

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás
Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás
2026. március 02., hétfő

Kormány: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok biztonságos hazaszállítása a prioritás
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
2026. március 02., hétfő

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
2026. március 02., hétfő

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra

Országos lakossági riasztási gyakorlatot tart az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség a Polgári Védelem Hete keretében, szerdán. A Riasztási Szerda elnevezésű akció során az ország teljes területén működtetni fogják a riasztószirénákat.

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra
Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra
2026. március 02., hétfő

Országos riasztási gyakorlat lesz március 4-én – a nemzetközi helyzet ellenére nincs ok pánikra
2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők

Az elmúlt 24 órában összesen 87 személyen segített a Salvamont, a Hargita megyei hegyimentőket is többször riasztották.

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
2026. március 02., hétfő

Mozgalmas napot zártak a Hargita megyei hegyimentők
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt

Összesen 35 járatot töröltek hétfőn a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtéren az Izraelbe, Dubajba, az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Egyiptomba és Jordániába közlekedő útvonalon a közel-keleti események miatt.

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
2026. március 02., hétfő

Több mint 30 járatot töröltek a bukaresti reptéren a közel-keleti helyzet miatt
2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
2026. március 02., hétfő

Fél évszázados múlt, folyamatos megújulás: hármas ünnep a Hotel Fenyő Conference & Spában
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma

Az Országos Adóhatóság (ANAF) tavaly 33 839 adóellenőrzést végzett, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte vasárnap az Agerpres megkeresésére az intézmény. Az ellenőrzések 29 417 adózót érintettek.

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
2026. március 01., vasárnap

Keményebb fellépés az adócsalók ellen: jelentősen nőtt a feljelentések száma
Hirdetés
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben

Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön

Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
2026. március 01., vasárnap

Tíz fok fölötti hőmérsékletek a tavasz első napján Székelyföldön
2026. március 01., vasárnap

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban

Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
2026. március 01., vasárnap

Egy Dubajban tartózkodó székelyföldi turista szerint nincs káosz az Öböl-menti nagyvárosban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!