Kétméteres a hóréteg, nagy a lavinaveszély a Déli-Kárpátokban

Az egytől ötig terjedő skálán négyes fokozatú a lavinaveszély a Déli-Kárpátokban, 1800 méter fölötti magasságban – figyelmeztettek a meteorológusok.

Az érintett térségben a legvastagabb a hóréteg: a Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson 195 centiméteres, a Fogarasi-havasokban található Bilea-tónál pedig 192 centiméteres a hótakaró –írja az Agerpres.

Legutóbb a Bucsecs-hegységben volt lavina, két embert részben maga alá temetett a lezúduló hótömeg – derül ki a Lavinák a Kárpátokban elnevezésű projekt Facebook-oldalán közzétett hétfői bejegyzésből.