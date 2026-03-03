Megduplázódott a cégfeloszlatások száma Székelyföldön

Borítékolható bezárások. A cégfeloszlatás a vállalkozások végleges megszüntetésének első lépése, ami a cégtörléssel végződik. Képünk illusztráció

Kétszer annyi cég kezdte az idei évet a bezáráshoz vezető folyamat elindításával Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint tavaly januárban. Országos viszonylatban csak feleannyival nőtt a cégfeloszlatások száma, mint a három székelyföldi megyében.

Mindhárom székelyföldi megyében megduplázódott, sőt az egyikben 135 százalékkal nőtt a feloszlatott cégek száma januárban, az előző év azonos hónapjához képest. Az Országos Cégbíróság adatai szerint országszerte mindössze négy-öt hasonló megye van még, a többi megyében nem nőtt ilyen mértékben a cégfeloszlatások száma, és ugyan országszerte növekedés tapasztalható, de annak mértéke nem éri el az ötven százalékot. Ebben a kategóriában tapasztalható a legnagyobb növekedés Hargita megyében 41 vállalkozást oszlattak fel idén januárban, szemben a múlt év első hónapjában feljegyzett 21-gyel. Ez is mintegy kétszeres növekedést jelent, de százalékos arányban mindkét másik székelyföldi megyében nagyobb a növekedés.

Leginkább Maros megyében , ahol a tavaly januári 42-höz képest 99 cégfeloszlatást jegyeztek idén januárban, ami 135 százalékos növekedést jelent.

Kovászna megyében ez a szám 33 volt ez év első hónapjában, a múlt év azonos időszakában pedig 16. Az országos növekedés 47 százalékos, ez 5403, januárban feloszlatott céget jelent, szemben a múlt évi 3670-nel.

A feloszlatás a vállalkozások végleges megszüntetésének első lépése, ami a cégtörléssel végződik.

Ebben a kategóriában tapasztalható a legnagyobb növekedés mindhárom megyében és országos viszonylatban is. A cégfelfüggesztések – amit akkor választanak, ha átmenetileg szüneteltetni szeretnék a vállalkozás tevékenységét – számában jóval kisebb növekedés látszik. Felfüggesztések, cégtörlések Hargita megyében 37 vállalkozás függesztette fel tevékenységét az év első hónapjában, az egy évvel ezelőtti 25-höz képest,

Maros megyében 49 (tavaly januárban 32),

Kovászna megyében pedig 17 (tavaly januárban 18).

Országszerte 2046, a tavalyi 1706-hoz képest. Ami pedig a vállalkozások végleges megszüntetési folyamatának a végét, azaz a cégtörléseket illeti, ez a szám országos viszonylatban majdnem változatlan maradt – 2025 januárjában 6327, 2026 januárjában 6312 –, Hargita megyében 117-re nőtt az egy évvel korábbi 96-hoz képest,

Maros megyében a tavalyi 182-höz képest 178-ra csökkent,

Kovászna megyében pedig szintén nőtt, 62-re, a tavalyi 46-hoz viszonyítva. Balási Csaba: ez várható volt „Sajnos, ezt előre lehetett tudni. Ott ahol a gazdaságélénkítő programok helyett megszorítások jönnek, ott ahol fenyegetik a vállalkozót, ott a vállalkozó meggondolja, hogy ilyen körülmények között még akar-e vállalkozni.

Egy rakás olyan, nem vállalkozóbarát intézkedést hoztak, amelyek miatt gyakorlatilag azok a cégek, amelyek abban a fázisban voltak, hogy még fenntartották magukat egy-két emberrel, azoknak egy jó része megszűnt”

– véleményezte a cégfeloszlatások januári számát megkeresésünkre Balási Csaba, a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki néhány hónapja legalább 30 százalékos növekedést valószínűsített idénre a megszűnő cégek számát illetően. Hozzáfűzte viszont azt is, a pontos képalkotás érdekében fontos a statisztikai adatokon túl azt is megvizsgálni, hogy mekkora cégek azok, amelyeket feloszlattak januárban, mekkora üzleti forgalmat valósítottak meg és hány alkalmazottjuk volt. Sajnos, pang a gazdaság, a vállalkozásoknak jóval rosszabbul megy, mint tavaly, és miközben a piacnak az ingatlan- és ipari beruházások révén kellene fejlődnie,

az országnak még nincs idei költségvetése, pedig már március van, azaz e tekintetben is nagyon bizonytalan még ez az év

– emlékeztetett a megyei kereskedelmi és iparkamara vezetője. Eközben tavaly a profit- és az osztalékadót 10-ről 16 százalékra növelte a kormány, a kis- és közepes vállalkozások jó részének az adója is 16 százalékra nőtt a korábbi 1–3 százalékos, forgalom utáni adó helyett, ami mind megnehezíti a cégek működtetését. A bürokráciai pedig elviselhetetlen mértékűre nőtt, folytatta Balási Csaba, azt az intézkedést említve példaként, amely értelmében a vállalkozásoknak minden munkapontjuk esetében külön adószámmal kell rendelkezzenek. Hirdetés A „nagytőkét viszont ezek az intézkedések nem érintették”, így felmerül benne a kérdés, hogy a kormány és a politikum kinek az érdekeit képviseli, fűzte hozzá. Ugyanakkor azt is nehezményezte, hogy miközben

számos közintézményben, főként a megyei szinttől felfelé nyolcezer lejnél kezdődnek a fizetések,